Hadise’nin Denediği Akım Dile Düştü! Görenler Yorum Yağdırdı, Herkes Yapay Zeka Sandı
Konserdeki dansları ile isminden söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, TikTok’ta popüler olan Nicki Minaj akımına katıldı. Hadise, paylaştığı görüntülerle sosyal medyada gündem oldu.
TikTok’ta viral hale gelen ve Nicki Minaj’ın yüksek topuklularla yerde otururken bacak bacak üstüne attığı pozdan ilham alan akıma ünlü şarkıcı Hadise de katıldı.
HADİSE DE AKIMA KATILDI
Masanın üzerine çıkarak bacak bacak üstüne attığı pozunu paylaşan Hadise, bu pozuyla çok konuşuldu.
Paylaşım kısa sürede binlerce yorum alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ile Hadise’yi eleştirdi.
DANSLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Son dönemde konser performansları ve sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz haftalarda “Fırtınam” klibinden paylaştığı doğal haliyle de gündem yaratmıştı.
Filtresiz görüntüsünü paylaşan Hadise’nin ardından yayınladığı “Backstage” klibi de sosyal medyada çok konuşulmuştu.
