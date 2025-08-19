‘Dikkat Et Bebeğim’ Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını Açıkladı

YouTube dünyasının fenomen ismi Banu Berberoğlu'ndan sürpriz bir paylaşım geldi. Uzun zamandı video çekmeyen ve nedenini yıllar sonra açıklayan Berberoğlu pişmanlığı ilk kez bu sözlerle dile getirdi. Peki Banu Berberoğlu kimdir, aslen nereli? Banu Berberoğlu kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte tüm detaylar…

'Dikkat Et Bebeğim' Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını Açıkladı
Sosyal medyada sevgilisi ile yayınladığı videolarla popüler olan Banu Berberoğlu, 2 yılın ardından yayımladığı sürpriz paylaşımla geri döndü. Video çekmeyi neden kestiğini yıllar sonra ilk kez açıklayan Berberoğlu, en büyük pişmanlığını söyledi. Peki Banu Berberoğlu kimdir, aslen nereli? Banu Berberoğlu kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte Youtube hesabı...

BANU BERBEROĞLU’NDAN YILLAR SONRA GELEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Trabzon’da yaşayan ve sevgilisi Mehmet ile çektiği videolarla ismini geniş kitlelere duyuran Banu Berberoğlu, sessizliğini bozarak sürpriz bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram hesabındaki en son gönderisini 29 Aralık 2019'da yapan Berberoğlu'nun sürpriz paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

Berberoğlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladığı mesaja ''Soru cevap videosu çektim arkadaşlar. İzlemek isteyenler kanalıma bakabilir'' notunu düştü.

VİDEO ÇEKMEYİ NEDEN BIRAKTI?

Berberoğlu, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

''Video çekmeyi neden bıraktın?'' sorusuna genç fenomen; ''Çünkü içimden hiçbir şekilde video çekmek gelmiyordu. Bende kendimi zorlamak istemedim. Bu ara çok uzun oldu biliyorum. Keşke bu kadar ara vermeseydim diye düşünüyorum. Ama böyle oldu maalesef'' cevabını verdi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Berberoğlu, ''Video çekmeyi bırakınca içinde bir boşluk oluştu mu?'' sorusuna da; ''Alıştığım, alıştığım bir rutin olduğu için rutinimi bırakınca tabi ki bir boşluk hissettim. Ama yine de içimden video çekme isteği gelmediği için de çekmiyordum açıkçası. Ama keşke çekseymişim'' diyerek pişmanlığını dile getirdi.

BANU BERBEROĞLU KİMDİR?

Banu Berberoğlu, 1994 senesinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Lise mezunu olan isim sosyal medya fenomeni olarak bilinmektedir. Kariyerine 2016 senesinde YouTube’a yüklediği videolarla adım atmıştır. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi sahibi olan olan Berberoğlu, özellikle gençler arasında popülerlik kazanmıştır.

BANU BERBEROĞLU YOUTUBE HESABI

Youtube hesabına bu kullanıcı adı üzerinden ulaşabilirsiniz: @BanuBerberoglu

