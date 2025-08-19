Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir dijital platformlarda yer aldığı projelerle anılan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Sabancılar’ın 4. neslinden gelen ünlü DJ Faruk Sabancı ile olan aşkına dolu dizgin devam ediyor.

Oyuncu Esra Bilgiç

Aşkını sosyal medyadan paylaşmaktan artık çekinmeyen güzel oyuncudan yeni ‘mutluluk’ kareleri geldi. Instagram hesabından sevgilisi Faruk Sabancı ile el ele yürüyüş yaptıkları anın fotoğrafını paylaşan Esra Bilgiç’e sevgilisinden büyük jest gecikmedi.

Esra Bilgiç'in ilk aşk paylaşımı

Faruk Sabancı, Esra Bilgiç’in tekli gülümsediği bir fotoğrafı kalp emojileriyle donatıp ‘Cennetim’ temalı bir yabancı şarkı eşliğinde hesabından paylaştı.

İki ismin aşk paylaşımları büyük beğeni toplarken, gözler Sabancı ailesinin bir diğer gelin adayı oyuncu Hande Erçel’e çevrildi. Hakan Sabancı- Hande Erçel mi, Esra Bilgiç- Faruk Sabancı çifti mi daha önce nikah masasına oturacak tartışması başladı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Sultan’ı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile ilk kez tekne tatilinde bir fotoğraf paylamış, aşk dolu fotoğraflarına nazar boncuğu emojisi eklemişti.

Hande Erçel- Hakan Sabancı çifti

Sakıp Sabancı’nın kardeşi Hacı Sabancı’nın torunu olan Hakan Sabancı ile Sakıp Sabancı’nın kardeşi Mehmet Sabancı’nın oğlu olan Faruk Sabancı kuzen olarak biliniyor.

