Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç’in sevgilisi Faruk Sabancı ile paylaştığı aşk pozları sosyal medyada gündem oldu. Faruk Sabancı, sevgilisinin paylaşımına Esra Bilgiç’in gülümsediği bir fotoğrafı kalp emojileriyle şarkı eşliğinde paylaşarak yaptığı aşk dolu jest ile karşılık verdi.

Son Güncelleme:
Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir dijital platformlarda yer aldığı projelerle anılan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Sabancılar’ın 4. neslinden gelen ünlü DJ Faruk Sabancı ile olan aşkına dolu dizgin devam ediyor.

Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu - Resim : 1
Oyuncu Esra Bilgiç

Aşkını sosyal medyadan paylaşmaktan artık çekinmeyen güzel oyuncudan yeni ‘mutluluk’ kareleri geldi. Instagram hesabından sevgilisi Faruk Sabancı ile el ele yürüyüş yaptıkları anın fotoğrafını paylaşan Esra Bilgiç’e sevgilisinden büyük jest gecikmedi.

Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu - Resim : 2
Esra Bilgiç'in ilk aşk paylaşımı

Faruk Sabancı, Esra Bilgiç’in tekli gülümsediği bir fotoğrafı kalp emojileriyle donatıp ‘Cennetim’ temalı bir yabancı şarkı eşliğinde hesabından paylaştı.

Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu - Resim : 3

İki ismin aşk paylaşımları büyük beğeni toplarken, gözler Sabancı ailesinin bir diğer gelin adayı oyuncu Hande Erçel’e çevrildi. Hakan Sabancı- Hande Erçel mi, Esra Bilgiç- Faruk Sabancı çifti mi daha önce nikah masasına oturacak tartışması başladı.

Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu - Resim : 4

Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Sultan’ı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile ilk kez tekne tatilinde bir fotoğraf paylamış, aşk dolu fotoğraflarına nazar boncuğu emojisi eklemişti.

Sabancılar’ın Gelin Adayına Nabız Yükselten Aşk Jesti! Her Kızın Hayali Esra Bilgiç’e Nasip Oldu - Resim : 5
Hande Erçel- Hakan Sabancı çifti

Sakıp Sabancı’nın kardeşi Hacı Sabancı’nın torunu olan Hakan Sabancı ile Sakıp Sabancı’nın kardeşi Mehmet Sabancı’nın oğlu olan Faruk Sabancı kuzen olarak biliniyor.

Ünlü Çift Yazı Getirdi, Tatilden İlk Fotoğraf GeldiÜnlü Çift Yazı Getirdi, Tatilden İlk Fotoğraf GeldiGüncel

Sabancıların Gelin Adayı Aşka Geldi! Esra Bilgiç, Sevgilisi Faruk Sabancı’yı İlk Kez Paylaştı, Korkudan Nazar Boncuğunu da İhmal EtmediSabancıların Gelin Adayı Aşka Geldi! Esra Bilgiç, Sevgilisi Faruk Sabancı’yı İlk Kez Paylaştı, Korkudan Nazar Boncuğunu da İhmal EtmediMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Faruk Sabancı Esra Bilgiç Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
‘Dikkat Et Bebeğim’ Repliğiyle Ünlenmişti: Ortadan Kaybolan Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü! En Büyük Pişmanlığını Açıkladı
Banu Berberoğlu Yıllar Sonra Geri Döndü
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı! Farah Zeynep Abdullah Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu, Görenler İnanamadı: 'Şaka mı Gerçek mi?'
Yılın Çiçeği Burnunda Yeni Aşkı
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu