Sabancıların Gelin Adayı Aşka Geldi! Esra Bilgiç, Sevgilisi Faruk Sabancı’yı İlk Kez Paylaştı, Korkudan Nazar Boncuğunu da İhmal Etmedi

Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Sultan’ı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, gözlerden uzak ilişki yaşadığı yeni sevgilisi Faruk Sabancı ile ilk kez fotoğraflarını paylaştı. Bilgiç, aşk dolu fotoğraflarına nazar boncuğu emojisi ekledi.

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Sabancıların Gelin Adayı Aşka Geldi! Esra Bilgiç, Sevgilisi Faruk Sabancı’yı İlk Kez Paylaştı, Korkudan Nazar Boncuğunu da İhmal Etmedi

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ardından sosyetik Sabancı Ailesi’nin yeni gelin adayının da ünlü oyuncu Esra Bilgiç olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel oyuncu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, Etiler’de bir mekanda el el görüntülenmişti.

Sabancıların Gelin Adayı Aşka Geldi! Esra Bilgiç, Sevgilisi Faruk Sabancı’yı İlk Kez Paylaştı, Korkudan Nazar Boncuğunu da İhmal Etmedi - Resim : 1

YILIN AŞK BOMBASINI PATLATTILAR

Yeni çift “Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz” açıklamasını yapmıştı.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi projelerle isminden sık sık söz ettiren güzel oyuncu bu kez de ‘Sabancı’ aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sabancıların Gelin Adayı Aşka Geldi! Esra Bilgiç, Sevgilisi Faruk Sabancı’yı İlk Kez Paylaştı, Korkudan Nazar Boncuğunu da İhmal Etmedi - Resim : 2

NAZAR BONCUĞU KOYDU

Hande Erçel’in eltisi olarak anılan Esra Bilgiç, ilk kez sevgilisi Faruk Sabancı ile fotoğraflarını paylaştı. DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile tekne pozlarını takipçileriyle paylaşan Bilgiç, yaptığı paylaşıma nazar bocuğu emojisi ekledi.

Sabancıların Gelin Adayı Aşka Geldi! Esra Bilgiç, Sevgilisi Faruk Sabancı’yı İlk Kez Paylaştı, Korkudan Nazar Boncuğunu da İhmal Etmedi - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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