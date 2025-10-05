İbrahim Tatlıses’in 'Güllü' Açıklaması Gündem Oldu! Tek Soruyla Sosyal Medyayı Karıştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’daki evinin altıncı katındaki camından düşerek hayatını kaybettiği açıklanan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Güllü’nün ölümü sonrasında biri tarafından itildiği ve intihar ettiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. İddialar sonrasında ünlü sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Güllü'nün Yalova'daki evi

Sanat dünyasını yasa boğan ölüme ilişkin bir açıklama da ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’ten geldi. Önceki akşam bir açılış etkinliğine katılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Güllü’nün ölüm haberini almasının ardından duygularını paylaştı.

Haberi büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığını belirten Tatlıses, Güllü’nün intihar ettiğine inanmadığını söyledi.

Ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

“CANINA KIYDIĞINA İNANMIYORUM”

Tatlıses, yaptığı açıklamada, "Çok üzüldük, yıkıldık. Mekânı cennet olsun. Ama ben canına kıydığına inanmıyorum. Çünkü Güllü kendini seven, hayata bağlı bir insandı" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses 'intihar' iddiasına inanmadığını söyledi

"BALKONDA KİLİTLİ KAPI VAR MIYDI?"

Ünlü sanatçı, olayla ilgili bazı detayların açıklığa kavuşması gerektiğini vurgulayarak “O balkonda kilitli bir kapı var mıydı? Şu an bu sorunun cevabını düşünüyorum. Çok şey yazabilirim ama yazmıyorum. Bilirkişiler mutlaka gerekeni yapacaktır” dedi.

