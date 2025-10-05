Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

26 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği açıklanan arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmemişti.

Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüsü

Güllü’nün çocukları, asistanı tarafından öldürüldüğü iddiaları sonrasında soruşturma başlatılmıştı. İddiaların odağındaki asistan Çiğdem Deniz Emir, sessizliğini bozdu.

Show TV’ye konuşan Güllü’nün asistanı hem kendilerine yönelik suçlamalara hem de olay gecesine dair kendi tanıklığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güllü'nün asistanı Çiğdem Deniz Emir

“HUSUMETİMİZ YOKTU”

Emir, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan suçlamalara sert tepki göstererek, “Bir kitle var ki sürekli bizi hedefe koydu. Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki tüm cinayet iddialarını reddetti

“MEZARINA GİDİP SARILAMADIM BİLE”

Olay gecesine ilişkin anılarını anlatırken kapının çalmasıyla uyku halinde olduğunu, aşağı indiğinde Güllü’yü yerde yatar halde gördüğünü söyleyen Emir “Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizce peşlerinden indim” dedi.

PLANLI SALDIRI İDDİALARINI REDDETTİ

Emir, üç ay önce ticari bir anlaşmazlık yaşandığını doğruladı ancak bunun öteye taşınmış bir husumet olmadığını savundu.

Kendisine yöneltilen “Güllü’yü sen öldürdün” gibi iddialara tepki gösteren asistan, geçmişe dönük bazı kazaya ilişkin suçlamaların kendisiyle ilgisi olmadığını belirtti.

Emir “O kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda Güllü Hanım’ı tanımıyordum bile. O olaydaki asistan ben değilim” dedi.

Ayrıca bazı kişilerin ortaya attığı “planlı cinayet” iddialarını da eleştiren Emir, neden daha önce bu iddiaların gündeme getirilmediğini sorguladı.

SON GELİŞMELER NELER?

Olayın soruşturma sürecinde, ses kayıtlarındaki tutarsızlıklar, bilgi kirliliği ve Güllü’nün yakınlarının beyanları gerekçe gösterilerek dosya Cinayet Büro’ya devredilmişti.

Güllü’nün asistanı ve çocukları ilk aşamada düşmenin kaza sonucu gerçekleştiğini savunurken, bazı eski yakın çevre açıklamaları soru işaretlerini artırmıştı. Adli ve tıbbi incelemeler sürüyor.

Kaynak: Show Tv