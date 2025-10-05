Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı

Arabeskin Kraliçesi olarak gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken asistanı Çiğdem Deniz Emir ilk kez konuştu. Kendine yönelik suçlamaları reddeden Emir olay gecesini anlatarak “Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar” dedi. Emir "Ben mezarına gidip sarılamadım bile” diyerek hislerini dile getirdi.

Son Güncelleme:
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

26 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği açıklanan arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmemişti.

Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı - Resim : 1
Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüsü

Güllü’nün çocukları, asistanı tarafından öldürüldüğü iddiaları sonrasında soruşturma başlatılmıştı. İddiaların odağındaki asistan Çiğdem Deniz Emir, sessizliğini bozdu.

Show TV’ye konuşan Güllü’nün asistanı hem kendilerine yönelik suçlamalara hem de olay gecesine dair kendi tanıklığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı - Resim : 2
Güllü'nün asistanı Çiğdem Deniz Emir

“HUSUMETİMİZ YOKTU”

Emir, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan suçlamalara sert tepki göstererek, “Bir kitle var ki sürekli bizi hedefe koydu. Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı - Resim : 3
Hakkındaki tüm cinayet iddialarını reddetti

“MEZARINA GİDİP SARILAMADIM BİLE”

Olay gecesine ilişkin anılarını anlatırken kapının çalmasıyla uyku halinde olduğunu, aşağı indiğinde Güllü’yü yerde yatar halde gördüğünü söyleyen Emir “Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizce peşlerinden indim” dedi.

Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı - Resim : 4

PLANLI SALDIRI İDDİALARINI REDDETTİ

Emir, üç ay önce ticari bir anlaşmazlık yaşandığını doğruladı ancak bunun öteye taşınmış bir husumet olmadığını savundu.

Kendisine yöneltilen “Güllü’yü sen öldürdün” gibi iddialara tepki gösteren asistan, geçmişe dönük bazı kazaya ilişkin suçlamaların kendisiyle ilgisi olmadığını belirtti.

Emir “O kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda Güllü Hanım’ı tanımıyordum bile. O olaydaki asistan ben değilim” dedi.

Ayrıca bazı kişilerin ortaya attığı “planlı cinayet” iddialarını da eleştiren Emir, neden daha önce bu iddiaların gündeme getirilmediğini sorguladı.

SON GELİŞMELER NELER?

Olayın soruşturma sürecinde, ses kayıtlarındaki tutarsızlıklar, bilgi kirliliği ve Güllü’nün yakınlarının beyanları gerekçe gösterilerek dosya Cinayet Büro’ya devredilmişti.

Güllü’nün asistanı ve çocukları ilk aşamada düşmenin kaza sonucu gerçekleştiğini savunurken, bazı eski yakın çevre açıklamaları soru işaretlerini artırmıştı. Adli ve tıbbi incelemeler sürüyor.

Güllü Ölmeden Önce Kimin İçin Şarkı Yazdı? Meğer Tüm Projelerini ErtelemişGüllü Ölmeden Önce Kimin İçin Şarkı Yazdı? Meğer Tüm Projelerini ErtelemişMagazin

Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı VerdiDeniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı VerdiMagazin

'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü Dosyası'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü DosyasıGüncel

Kaynak: Show Tv

Etiketler
asistan Çiğdem Deniz Emir Güllü arabesk Yalova
Son Güncelleme:
Türkiye Koca Bir Kadın Mezarlığı! 362 Günde 472 Kadın Öldürüldü Türkiye Koca Bir Kadın Mezarlığı! 362 Günde 472 Kadın Öldürüldü
Türkiye Dahil 8 Ülkeden Ortak 'Gazze Planı' Açıklaması Türkiye Dahil 8 Ülkeden Ortak 'Gazze Planı' Açıklaması
Kripto Piyasa Değeri 4,21 Trilyon Doları Aştı! Bitcoin'den Tarihi Rekor Bitcoin'den Tarihi Rekor
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı! Meteoroloji Uyardı, Çok Sert Vuracak İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı!
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp
Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi