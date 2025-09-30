'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü Dosyası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asıl adı Gül Tut olan, sahne hayatında Güllü olarak anılan ünlü sanatçı Güllü'nün 26 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı katta bulunan evinin camından aşağı düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Güllü’nün ölümü sonrasında biri tarafından itildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güllü'nün düştüğü ifade edilen evi

OĞLU 'İNTİHAR' İDDİASINI YALANLADI

Güllü’nün ölüm haberini oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Tuğberk Yağız Gülter, “İntihar haberleri asılsızdır” diyerek intihar iddiasını yalanladı.

Güllü ve oğlu Tuğyan Ülkem Gülter

KIZI 'ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜ' DEDİ

Olay sırasında evde Güllü'nün kızı ve bir arkadaşının olduğu ve görgü tanığı olarak ifade verdikleri öğrenildi. Kızı Tuyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin roman havası oynarken düştüğünü söyledi.

Tuyan Ülkem, “Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü” dedi.

Güllü'nün kızı ve arkadaşının eve giriş anı

OLAY GECESİ OĞLU İSTANBUL'DA

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise ifadesinde İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını ve olayı öyle öğrendiğini söyledi.

Ablasının çığlıklar atarak yardım istediğini belirten Tuğyan Ülkem Gülter “Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim” dedi.

Gülter, Çınarcık'a gelirken annesinin evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini öne sürdü.

'DAHA ÖNCE ANNEMLE DÜŞTÜK'

Dairenin zeminin laminant parke olduğunu belirterek kaygan oluşuna dikkat çeken Gülter “Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer” diye konuştu.

Olaydan saniyeler önceki son görüntü

'KAYGAN' ZEMİN DETAYI

Soruşturmada, sanatçının evinde yapılan olay yeri incelemelerinde de parke zeminin kaygan olduğu da belirtildi.

Öte yandan eve temizliğe gelen kişinin de ifadesine başvuruldu. Temizlik yapan Arzu Aslan, “3 aydır hiç camını silmedim. Hiç çıkartmazdı beni. Senin küçük bebeğin var, ben vebal altında kalamam, boş ver kirli kalsın. Bana kızardı, kendi başına geldi” dedi.

MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Güllü’nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu belirlendi. Zeminin mayi sabunla temizlendiği tespit edildi. Güllü’nün ayağının kayarak düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

DAHA ÖNCE DE KAYMIŞ

Ayrıca soruşturmada Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Güllü'nün hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaşan menajeri Erhan Arı ise sanatçının bir süredir sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

MENAJERİ 'DENGE KAYBI' DEDİ

Menajer Arı, “Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde de denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm” dedi.

BİR HAFTA ÖNCE KİLİT TAKTIRDI

Güllü’nün olaydan sadece iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit (şifreli kapı) sistemi taktırdığı öğrenildi. .

Güllü, bu sistemi yaptırdıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez” dediği bir video ortaya çıktı.

Güllü'nün evinde bulunan kamera görüntülerinde olay anında müzik sesinin kesildiği ve 2 dakikanın silindiği iddia edildi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Güllü'nün evinde kurulu yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirledi. Görüntüler detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındı.

Güllü’nün avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi vurgulandı.

Açıklamada, “Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

SANİYE SANİYE ÇÖZÜM

26 Eylül gecesi kayıtlarında olay gecesi yaşananlar saniye saniye şöyle açıklandı:

01.23: Başlayan ilk görüntüde, odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü'nün, "Herkes tamam mı?" dedikten sonra "O ne lan?" diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor.

01.24: Başlayan ikinci görüntüde, şarkıcının sesi duyulurken "Bak manyaklara bak" dediği, ardından kızı ve kızının arkadaşının "Gel, gel" ve "Kız gelsene buraya" şeklindeki sesleri duyuluyor. Ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritim sesi de kayıt altına alındı.

01.25: Başlayan bir dakikalık üçüncü görüntüde ise şarkıcının sesi duyulmuyor. Bu sırada Güllü'nün odasına yatmaya gittiği değerlendiriliyor.

01.26: Başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü'nün kızı ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında, aniden duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından, şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak dışarı çıktıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi