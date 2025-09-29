Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü (51) 26 Eylül Cuma gecesi Yalova’da 6. katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili açıklama yapan sanatçının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkıp yanına indik" dedi.

Güllü’nün menajeri Erhan Arı ise sanatçının bir süredir denge kaybı yaşadığını açıklayarak hastanede çekilen fotoğraflarını paylaştı. Erhan Arı, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde de denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün menajerinin paylaştığı fotoğraflar

'DUYMADIĞIMIZ ŞEYLER SOSYAL MEDYADA'

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklarken, Güllü'nün evdeki son anları sosyal medyada çok konuşuldu. Güllü'nün kazara ölmemiş olabileceği iddiaları ortaya atılırken, CNN Türk'e konuşan emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir önemli açıklamalar yaptı.

Yüksekten düşmelerin tamamının şüpheli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir" dedi.

Güllü

'EN ÇOK O KISIM KAFA KARIŞTIRIYOR'

Haydar Özdemir, yaşananlarla ilgili "Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi