Halef Dizisinde Gözden Kaçmayan Çekim Hatası! Sosyal Medyada Gündem Oldu

NOW TV’nin yeni sezon projeleri arasında öne çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, yayınlanan ikinci bölümüyle reytinglerde büyük bir sıçrayış yaptı.

Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı yapım, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Dizinin son bölümünde yaşanan bir detay, sosyal medyada dikkatli izleyicilerin radarına takıldı.

ÇEKİM HATASI GÜNDEM OLDU

Perşembe akşamları ekranlara gelen ve yayın gününde güçlü rakibi İnci Tanelerinin olmamasından da avantaj sağlayan dizi, ikinci bölümüyle olumlu yorumlar alsa da bir sahnedeki çekim hatası gözlerden kaçmadı.

Söz konusu sahnede, Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Yıldız karakterinin taktığı kolyenin uzunluğu, sahne devam ederken aniden değişti.

İlk karelerde oldukça uzun görünen kolye, birkaç saniye sonra daha kısa şekilde ekranda yer aldı. Bu süreklilik hatası, dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi.

