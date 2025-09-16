Aybüke Pusat ve Furkan Andıç İlk Kez El Ele Kameralar Karşısında! Görenler Tekrar Tekrar Baktı

2019 yılında başrollerinde yer aldıkları Her Yerde Sen dizisinde tanışan, uzun yıllardır süren birlikteliklerini bu yıl ilan eden ünlü oyuncular Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, ilk kez el ele kameralar karşısına geçti. Ünlü çiftin o anlarına beğeni yağdı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç İlk Kez El Ele Kameralar Karşısında! Görenler Tekrar Tekrar Baktı
2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde başrolleri paylaşan ve dizideki uyumlarıyla dikkat çeken Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’ın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç İlk Kez El Ele Kameralar Karşısında! Görenler Tekrar Tekrar Baktı - Resim : 1
Her Yerde Sen dizisinden bir kare

İLK KEZ BİRLİKTE KAMERA KARŞISINDA

İlişkilerini uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, sonunda ilk kez birlikte kameralara yakalandı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç İlk Kez El Ele Kameralar Karşısında! Görenler Tekrar Tekrar Baktı - Resim : 2
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele

GECEYE DAMGA VURDU

İstanbul’da düzenlenen 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine birlikte katılan ikili, el ele poz vererek aşklarını bir kez daha gösterdi. Pusat ve Andıç’ın samimi halleri, geceye damga vurdu.

Uzun süredir kamuoyunun karşısına birlikte çıkmayan çiftin bu özel anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları , ikili için "Çok uyumlular", "Güzellik ve zarafet bir arada", "Birbirlerine çok yakışıyorlar" gibi yorumlar yaptı.

14 ŞUBAT'TA İLAN ETTİLER

Her zaman yan yana görüntülenen, tatillere çıkan, aynı mekanlarda fotoğraflar çektiren ünlü çift, 14 Şubat’ta aşklarını fotoğrafla duyurmuştu.

Birlikte sahilde sarılarak poz veren sevgililer, fotoğraflarına gül emojisi koyarak paylaşmıştı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç İlk Kez El Ele Kameralar Karşısında! Görenler Tekrar Tekrar Baktı - Resim : 3
Yıllar sonra gelen ilk aşk pozu

Kaynak: Haber Merkezi

