Ünlü Komedyen Salonu Kahkahaya Boğdu! Emmy Ödül Töreni’ne Damga Vuran Türkiye Esprisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerine tek tek teslim edildi.

Ödül töreninde konuşan ünlü komedyen ve sunucu Stephen Colbert’ın gecenin ilk ödülünü vermek üzere sahneye çıktı.

Ünlü komedyen ve sunucu Stephen Colbert

Sahnede gençlik fotoğrafını gösteren Stephen Colbert’ın Türkiye göndermesi tüm salonu kahkahaya boğdu.

Bir süredir vesikalık fotoğrafımı güncelleme fırsatı olmadığını vurgulayan ünlü komedyen fotoğrafı işaret ederek "İstanbul'dan döndükten sonra onun gibi olacağımdan eminim" dedi.

Ünlü komedyenin verdiği ödül

Colbert, Türkiye'nin son dönemde dünya çapında bilinen plastik cerrahideki başarısına atıfta bulundu.

Colbert, daha sonra 'The Studio'daki rolüyle' Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Seth Rogen'a ödülünü verdi.

Televizyon programı 'The Late Show'un bitişiyle ilgili de bir espri yapan Colbert, "İşe alım yapan var mı?" diye seslendi. Colbert, "Çünkü bu gece yanımda haziran ayında müsait olacak 200 nitelikli aday var" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi