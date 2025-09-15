Peş Peşe Kafa Karıştıran Açıklamalar... Kardeşi Duyurdu, Ufuk Özkan Yoğun Bakımda

Oyuncu Ufuk Özkann hakkında gün içinde intihar girişiminde bulunduğuna yönelik iddialar ortaya atılırken, bu iddialara yalanlama gelmişti. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medyadan ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Oyuncunun tiyatro grubundan da yapılan açıklamada, Özkan'ın 48 saat hastanede gözetim altında tutulacağı kaydedildi.

Oyuncu Ufuk Özkan hakkında gün içinde intihar ettiğine yönelik haberler ortaya atılırken, Özkan, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapmış ve durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Gazete Magazin’den Umut Ünver’e konuşan Özkan, Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KARDEŞİ DUYURDU: 'ABİM YOĞUN BAKIMDA'

Ancak akşam saatlerinde Ufuk Özkan’in kardeşi Umut Özkan sosyal medyadan bir açıklama yaparak, ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Umut Özkan, paylaşımında “Abim yoğun bakımda. Dualarına ve güzel temennilerimize ihtiyacımız var” diye yazdı.

Ufuk Özkan ise kardeşinin paylaşımından birkaç saat sonra, TiyatroTR’in kendisinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımı Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, intihar iddiaları bir kez daha yalanlanırken, “Sanatçımız doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir hastane sürecine tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama GeldiGeniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama GeldiMagazin

