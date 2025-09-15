Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özkan’ın, dün akşam saatlerinde evinde yaşamına son vermek istediği iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri eve gelirken, Özkan’ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öne sürülmüştü.

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELDİ

"İntihar girişimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı" iddiaları gündem olurken, Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla intihar iddialarını yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"

Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum." dedi. Ufuk Özkan'ın bu açıklaması sevenlerini rahatlattı.

"KİRAMI BİLE ZOR ÖDÜYORUM"

Bir dönem karaciğer rahatsızlığı nedeniyle zorlu günler geçiren ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde de dikkat çekmişti. Özkan, yaşadığı maddi sıkıntıları dile getirerek, "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle isyan etmişti.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır.

Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Kaynak: Gazete Magazin