TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat'ın Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu

Başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın kadrosundan çıkarılması ile gündem olan dizi Teşkilat’ın altın sezonunun yayın tarihi belli oldu. TRT’nin fenomen dizisi 21 Eylül Pazar günü yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat'ın Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’ın 2 Nisan boykotuna destek çağrısı yapmasının ardından TRT’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması dizi sektörünü sallamıştı. Oyuncuya destek veren bazı oyuncuların da işlerine son verilmesi tepki toplamıştı.

TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat'ın Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkarılmasının ardından gündem olan dizi Teşkilat, altıncı sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

21 EYLÜL’DE EKRANLARDA

Dizinin hayranlarının aylardır beklediği tarih belli oldu. Tolga Sarıtaş’ın başrolündeki Teşkilat dizisi 21 Eylül Pazar günü yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat'ın Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu - Resim : 2

Set hazırlıkları ve senaryo çalışmaları tamamlanan dizi, reytingler için yeni bölümleriyle savaşacak.

TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat'ın Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu - Resim : 3

TRT Kadrodan Çıkarmıştı… Teşkilat Dizisinde Aybüke Pusat’ın Yerine Gelen İsim Belli OlduTRT Kadrodan Çıkarmıştı… Teşkilat Dizisinde Aybüke Pusat’ın Yerine Gelen İsim Belli OlduMagazin

TRT Dizisi Teşkilat Oyuncusuydu... O İsim Hakkında Bomba İddialar! Piyasadan Borç Alıp Ödemedi, Alacaklılar UlaşamıyorTRT Dizisi Teşkilat Oyuncusuydu... O İsim Hakkında Bomba İddialar! Piyasadan Borç Alıp Ödemedi, Alacaklılar UlaşamıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TRT Teşkilat Aybüke Pusat Tolga Sarıtaş
Zeynep Bastık’ın Yeni Hali Olay Oldu: Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü Yeni Hali Sosyal Medyayı Salladı
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı Sessizliğini Bozdu! 'Bundan Sonra...' Dedi, Herkesi Susturdu Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı Sessizliğini Bozdu
Herkes Merakla Bekliyordu, Son Noktayı Koydular! Trabzonspor’un İptal Edilen Gol Kararı Doğru Mu? Taraftarlar İsyan Edecek Trabzonspor’un İptal Edilen Gol Kararı Doğru Mu?
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a Sert Yanıt: '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!' '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!'
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası