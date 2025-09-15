TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat'ın Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı! Tarih Belli Oldu
Başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın kadrosundan çıkarılması ile gündem olan dizi Teşkilat’ın altın sezonunun yayın tarihi belli oldu. TRT’nin fenomen dizisi 21 Eylül Pazar günü yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat’ın 2 Nisan boykotuna destek çağrısı yapmasının ardından TRT’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması dizi sektörünü sallamıştı. Oyuncuya destek veren bazı oyuncuların da işlerine son verilmesi tepki toplamıştı.
Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkarılmasının ardından gündem olan dizi Teşkilat, altıncı sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
21 EYLÜL’DE EKRANLARDA
Dizinin hayranlarının aylardır beklediği tarih belli oldu. Tolga Sarıtaş’ın başrolündeki Teşkilat dizisi 21 Eylül Pazar günü yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Set hazırlıkları ve senaryo çalışmaları tamamlanan dizi, reytingler için yeni bölümleriyle savaşacak.
