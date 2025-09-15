Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı Sessizliğini Bozdu! 'Bundan Sonra...' Dedi, Herkesi Susturdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Show TV'nin 3 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara geri döndü.

Dördüncü sezonunun ilk bölümüyle sosyal medyada gündem olan dizide Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki ilişki büyük tepki topladı.

RTÜK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Bölüm sonrasında çığ gibi tepki yağarken, RTÜK Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyu tepkilerinin dikkate alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

'ELEŞTİRİLERİ GİDERECEĞİZ'

RTÜK’ün hamlesinin ardından dizisini yapımcısı Gold Yapım sessizliğini bozdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, RTÜK incelemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek “Bundan sonra Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz” denildi.

Dizilerdeki hikayelerin abartılı olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyetin daima göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi