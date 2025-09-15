Zeynep Bastık’ın Yeni Hali Olay Oldu: Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, saçlarını kestirip kaküllü yeni imajını sosyal medyada paylaştı. Kimi takipçileri bu tarzını çok beğenirken, kimi ise yakıştıramadı. Yeni imajı kısa sürede gündem oldu.

Son Güncelleme:
Zeynep Bastık’ın Yeni Hali Olay Oldu: Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sahne performanslarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak imajında yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırtan ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan Bastık, konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Sahne enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken Bastık, bu kez saçlarını kestirip kakül bırakarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Bastık’ın Yeni Hali Olay Oldu: Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü - Resim : 1

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, peş peşe paylaştığı fotoğraflarla yeni görünümünü duyurdu. Bastık’ın kaküllü saçları kısa sürede binlerce yorum alırken, takipçilerin bir kısmı bu tarzını çok beğendi, bir kısmı ise yakıştıramadı.

Ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyada tartışma konusu olurken, hayranlarının ilgisi Bastık’ı yine gündemin üst sıralarına taşıdı.

Zeynep Bastık’ın Yeni Hali Olay Oldu: Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü - Resim : 2

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993’te Çanakkale’de doğdu. Aslen İzmirli olan Bastık, müzik kariyerine dansçı olarak başladı. Bir dönem Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaptıktan sonra solo müzik kariyerine yöneldi. 2019’da söylediği “Felaket” ve “Bırakman Doğru mu?” cover’ları YouTube’da milyonlarca kez izlendi ve Bastık’ın adını geniş kitlelere duyurdu. “Uslanmıyor Bu”, “Her Mevsim Yazım”, “Ara”, “Açık Yaralar” gibi hit parçalarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden oldu. YouTube’daki akustik performansları da büyük ilgi topladı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Hamle! Sosyal Medyada İlk Mesajı Çok KonuşulduHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Hamle! Sosyal Medyada İlk Mesajı Çok KonuşulduMagazin
Haluk Bilginer Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli OlduHaluk Bilginer Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zeynep Bastık
Son Güncelleme:
Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı Sessizliğini Bozdu! 'Bundan Sonra...' Dedi, Herkesi Susturdu Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısı Sessizliğini Bozdu
Çernobil Rezervinde Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Şoke Oldu Çernobil Rezervinde Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Şoke Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası