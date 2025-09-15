Zeynep Bastık’ın Yeni Hali Olay Oldu: Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sahne performanslarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak imajında yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırtan ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz yıl oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan Bastık, konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Sahne enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken Bastık, bu kez saçlarını kestirip kakül bırakarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, peş peşe paylaştığı fotoğraflarla yeni görünümünü duyurdu. Bastık’ın kaküllü saçları kısa sürede binlerce yorum alırken, takipçilerin bir kısmı bu tarzını çok beğendi, bir kısmı ise yakıştıramadı.

Ünlü şarkıcının yeni imajı sosyal medyada tartışma konusu olurken, hayranlarının ilgisi Bastık’ı yine gündemin üst sıralarına taşıdı.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993’te Çanakkale’de doğdu. Aslen İzmirli olan Bastık, müzik kariyerine dansçı olarak başladı. Bir dönem Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaptıktan sonra solo müzik kariyerine yöneldi. 2019’da söylediği “Felaket” ve “Bırakman Doğru mu?” cover’ları YouTube’da milyonlarca kez izlendi ve Bastık’ın adını geniş kitlelere duyurdu. “Uslanmıyor Bu”, “Her Mevsim Yazım”, “Ara”, “Açık Yaralar” gibi hit parçalarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden oldu. YouTube’daki akustik performansları da büyük ilgi topladı.

Kaynak: Haber Merkezi