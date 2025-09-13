Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Hamle! Sosyal Medyada İlk Mesajı Çok Konuşuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıllık ilişkisi, iki hafta önce sona ermişti. Ayrılıkla ilgili olarak hem Hakan Sabancı hem de annesi Arzu Sabancı kamuoyuna açıklamalarda bulunurken, Erçel sessizliğini sürdürmeyi tercih etmişti.

ARZU SABANCI TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İlişkinin bitme nedeninin Arzu Sabancı’nın onay vermemesi olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Arzu Sabancı ise bu iddiaları net bir dille yalanlamış ve “Hande, herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif ve değerli bir genç kız. Ayrılık kararı tamamen Hakan ile Hande’ye aittir, biz aile olarak bunu sonradan öğrendik” açıklamasında bulunmuştu.

‘İHANET YOK, BİTİRME KARARI BİZE AİT’

Ayrılığın ardından sessizliğini bozan Hakan Sabancı ise ilişkinin saygı çerçevesinde sona erdiğini vurgulamış, “Kimse buna saygı duymadı, herkes bir şeyler söylüyor. İhanet söz konusu değil, üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok” demişti. Ayrıca annesi hakkındaki yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti.

MUHABİRİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Ayrılık sonrası günlerce konuşmayan Hande Erçel, Bebek’te arkadaşlarıyla görüntülendiğinde de “Konu hakkında asla konuşmayacağım” sözleriyle basının sorularını yanıtsız bırakmıştı.

AYRILIK SONRASI İLK POZ

Sessizliğini sürdüren Erçel, bugün Instagram’da 32 milyon takipçisiyle buluştu. Sette çekilen bir karesini “Hello” notuyla paylaşan oyuncu, hayranlarını selamlayarak sosyal medyaya geri döndü.

Kaynak: Haber Merkezi