Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Hamle! Sosyal Medyada İlk Mesajı Çok Konuşuldu

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ayrılığının ardından günlerce sessiz kalmıştı. Ünlü oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımla hayranlarına geri döndü.

Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Hamle! Sosyal Medyada İlk Mesajı Çok Konuşuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıllık ilişkisi, iki hafta önce sona ermişti. Ayrılıkla ilgili olarak hem Hakan Sabancı hem de annesi Arzu Sabancı kamuoyuna açıklamalarda bulunurken, Erçel sessizliğini sürdürmeyi tercih etmişti.

ARZU SABANCI TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İlişkinin bitme nedeninin Arzu Sabancı’nın onay vermemesi olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Arzu Sabancı ise bu iddiaları net bir dille yalanlamış ve “Hande, herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif ve değerli bir genç kız. Ayrılık kararı tamamen Hakan ile Hande’ye aittir, biz aile olarak bunu sonradan öğrendik” açıklamasında bulunmuştu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Hamle! Sosyal Medyada İlk Mesajı Çok Konuşuldu - Resim : 1

‘İHANET YOK, BİTİRME KARARI BİZE AİT’

Ayrılığın ardından sessizliğini bozan Hakan Sabancı ise ilişkinin saygı çerçevesinde sona erdiğini vurgulamış, “Kimse buna saygı duymadı, herkes bir şeyler söylüyor. İhanet söz konusu değil, üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok” demişti. Ayrıca annesi hakkındaki yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti.

MUHABİRİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Ayrılık sonrası günlerce konuşmayan Hande Erçel, Bebek’te arkadaşlarıyla görüntülendiğinde de “Konu hakkında asla konuşmayacağım” sözleriyle basının sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığı Sonrası İlk Hamle! Sosyal Medyada İlk Mesajı Çok Konuşuldu - Resim : 2

AYRILIK SONRASI İLK POZ

Sessizliğini sürdüren Erçel, bugün Instagram’da 32 milyon takipçisiyle buluştu. Sette çekilen bir karesini “Hello” notuyla paylaşan oyuncu, hayranlarını selamlayarak sosyal medyaya geri döndü.

Aşk Bitti, Sorular Bitmedi! Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla Barışma Sorusu Karşısındaki Yanıtı Olay OlduAşk Bitti, Sorular Bitmedi! Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla Barışma Sorusu Karşısındaki Yanıtı Olay OlduMagazin
Haluk Bilginer Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli OlduHaluk Bilginer Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı! Yayın Krizi Başına Dert Oldu: Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması! Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması!
Haluk Bilginer Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli Oldu Ekranlara Geri Dönüyor! İşte Yeni Dizisi
Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Pencere Kenarlarındaki Küf ve Nemi Bitiriyor! Kış Gelmeden Hemen Uygulayın, Farkı Görün Pencere Kenarlarındaki Küf ve Nemi Bitiriyor! Kış Gelmeden Hemen Uygulayın, Farkı Görün
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi