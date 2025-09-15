Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı

Netflix’in dört bölümlük mini dizisi Adolescence'nin yıldızı 15 yaşındaki Owen Cooper, Emmy Ödülleri gecesinde tarihe geçti. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan genç oyuncu, bu kategoride ödül alan en genç erkek oyuncu oldu. Hollywood’un ünlü isimleri Cooper’ı dakikalarca ayakta alkışladı.

Son Güncelleme:
Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emmy Ödülleri gecesine, mini dizi Adolescence’nin 15 yaşındaki yıldız oyuncusu damga vurdu. Jamie Miller karakterini canlandıran Owen Cooper, Emmy tarihinin en genç erkek oyuncusu unvanını kazandı.

Heyecanın ve tansiyonun her zaman yüksek olduğu Emmy Ödülleri gecesi, yine renkli sahnelere tanık etti.

Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı - Resim : 1

ÖDÜLÜ ALAN EN GENÇ ERKEK OYUNCU

Los Angeles’ta düzenlenen gecede ödüller sahiplerini tek tek bulurken, bir ödül geceye damga vurdu. Netflix’in dört bölümlük mini dizisi “Adolescence” yıldızı 15 yaşındaki Owen Cooper, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak Emmy tarihinde bu kategoride ödül alan en genç erkek oyuncu oldu. Yıldız oyuncu Hollywood’un büyük isimleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı - Resim : 2

Emmy tarihinin en genç erkek oyuncusu unvanını kazandan yıldız, oyunculuk dünyasında büyük çıkış yakalamış, rolüyle herkesi etkilemişti.

Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı - Resim : 3

DİZİYE 8 ÖDÜL BİRDEN

Dizide Jamie Miller karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran İngiliz aktörün dizisi “Adolescence” En İyi Mini Dizi dahil toplam 6 ödül daha kazanarak genel sayısını 8’e çıkardı.

Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı - Resim : 4

Gecede ayrıca Stephen Graham, hem oyunculuk hem de Jack Thorne ile birlikte yazarlık dalında ödül alırken; Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini ise yönetmenlik dalında ödüle layık görüldü.

Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı - Resim : 5

OWEN COOPER KİMDİR?

Netflix’in dört bölümlük gerilim dizisi Adolescence‘da Jamie Miller karakterini canlandıran genç oyuncu, Manchester’daki The Drama Mob adlı bir tiyatro okulunda oyunculuk dersi aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Owen Cooper Adolescence Emmy Ödülleri Hollywood
Son Güncelleme:
Herkes Merakla Bekliyordu, Son Noktayı Koydular! Trabzonspor’un İptal Edilen Gol Kararı Doğru Mu? Taraftarlar İsyan Edecek Trabzonspor’un İptal Edilen Gol Kararı Doğru Mu?
Tüm Gözler Onlardaydı… Manifest’ten Dikkat Çeken Paylaşım, ‘Yakında’ Gözler Onlardaydı, Beklenen Haber Geldi
Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün
Sabancı Ailesinde Boşanma Krizi: Servetin Sekizde Biri Tehlikede Sabancı Ailesinde Boşanma Krizi: Servetin Sekizde Biri Tehlikede
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası
Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu Batman’da Katliam! Bir Aile Yok Oldu
Gözler Kritik Butlan Davasında! Ekonomiye Etkisi Nasıl Olacak? 'Kriz Derinleşecek, İşsizlik Artacak...' Gözler Kritik Butlan Davasında! Ekonomiye Etkisi Nasıl Olacak?
Hikmet Çetin MHP Liderine Ne Önerdi? 'Bugün Bile Başarılı Olacağına İnanıyorum' Hikmet Çetin MHP Liderine Ne Önerdi?
Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu Evinde Ölü Bulundu! Boks Efsanesinin Şok Eden Sonu