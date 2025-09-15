Emmy Ödüllerine Damga Vuran Oyuncu! Ödülü ile 15 Yaşında Tarihe Geçti, Hollywood Yıldızları Ayakta Alkışladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emmy Ödülleri gecesine, mini dizi Adolescence’nin 15 yaşındaki yıldız oyuncusu damga vurdu. Jamie Miller karakterini canlandıran Owen Cooper, Emmy tarihinin en genç erkek oyuncusu unvanını kazandı.

Heyecanın ve tansiyonun her zaman yüksek olduğu Emmy Ödülleri gecesi, yine renkli sahnelere tanık etti.

ÖDÜLÜ ALAN EN GENÇ ERKEK OYUNCU

Los Angeles’ta düzenlenen gecede ödüller sahiplerini tek tek bulurken, bir ödül geceye damga vurdu. Netflix’in dört bölümlük mini dizisi “Adolescence” yıldızı 15 yaşındaki Owen Cooper, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak Emmy tarihinde bu kategoride ödül alan en genç erkek oyuncu oldu. Yıldız oyuncu Hollywood’un büyük isimleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Emmy tarihinin en genç erkek oyuncusu unvanını kazandan yıldız, oyunculuk dünyasında büyük çıkış yakalamış, rolüyle herkesi etkilemişti.

DİZİYE 8 ÖDÜL BİRDEN

Dizide Jamie Miller karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran İngiliz aktörün dizisi “Adolescence” En İyi Mini Dizi dahil toplam 6 ödül daha kazanarak genel sayısını 8’e çıkardı.

Gecede ayrıca Stephen Graham, hem oyunculuk hem de Jack Thorne ile birlikte yazarlık dalında ödül alırken; Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini ise yönetmenlik dalında ödüle layık görüldü.

OWEN COOPER KİMDİR?

Netflix’in dört bölümlük gerilim dizisi Adolescence‘da Jamie Miller karakterini canlandıran genç oyuncu, Manchester’daki The Drama Mob adlı bir tiyatro okulunda oyunculuk dersi aldı.

