Sabancı Ailesinde Boşanma Krizi: Servetin Sekizde Biri Tehlikede

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Ali Sabancı ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın evliliği, geçtiğimiz yıl yaşanan tekne kazasının ardından çıkmaza girdi.

Çift, 2023 yazında Yunanistan açıklarında ciddi bir deniz kazası geçirmiş, olaydan ağır yaralı kurtulan Vuslat Doğan Sabancı uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ancak kazanın yarattığı fiziksel ve psikolojik etkiler, aile içinde derin izler bıraktı.

Ali Sabancı-Vuslat Doğan

KAZADAN EŞİNİ SORUMLU TUTUYOR

Yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre Vuslat Doğan Sabancı, kazadan eşi Ali Sabancı’yı sorumlu tutuyor. Bu gerginlik önce evlerin ayrılmasına, ardından da boşanma kararı alınmasına yol açtı.

Vuslat Doğan-Ali Sabancı

5 MİLYAR TL İSTEDİ

İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı, boşanma karşılığında 5 milyar TL tazminat talep ediyor. Bu rakam, 960 milyon dolarlık kişisel serveti bulunan Ali Sabancı’nın mal varlığının yaklaşık sekizde birine denk geliyor.

Çiftin evliliğini resmen sonlandıracak dava süreci henüz başlamış değil. Ancak iki köklü ailenin ismini taşıyan bu evliliğin nasıl sonuçlanacağı iş ve magazin dünyasında merakla takip ediliyor.

