Sabancı Ailesinde Boşanma Krizi: Servetin Sekizde Biri Tehlikede
Yunanistan açıklarında yaşanan tekne kazası sonrası evliliklerinde çıkmaza giren Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanma kararı aldı. Eşini kazadan sorumlu tutan Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar TL tazminat talep ettiği iddia edildi. Henüz dava açılmasa da bu kriz, Sabancı ailesini derinden sarstı.
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Ali Sabancı ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın evliliği, geçtiğimiz yıl yaşanan tekne kazasının ardından çıkmaza girdi.
Çift, 2023 yazında Yunanistan açıklarında ciddi bir deniz kazası geçirmiş, olaydan ağır yaralı kurtulan Vuslat Doğan Sabancı uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ancak kazanın yarattığı fiziksel ve psikolojik etkiler, aile içinde derin izler bıraktı.
KAZADAN EŞİNİ SORUMLU TUTUYOR
Yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre Vuslat Doğan Sabancı, kazadan eşi Ali Sabancı’yı sorumlu tutuyor. Bu gerginlik önce evlerin ayrılmasına, ardından da boşanma kararı alınmasına yol açtı.
5 MİLYAR TL İSTEDİ
İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı, boşanma karşılığında 5 milyar TL tazminat talep ediyor. Bu rakam, 960 milyon dolarlık kişisel serveti bulunan Ali Sabancı’nın mal varlığının yaklaşık sekizde birine denk geliyor.
Çiftin evliliğini resmen sonlandıracak dava süreci henüz başlamış değil. Ancak iki köklü ailenin ismini taşıyan bu evliliğin nasıl sonuçlanacağı iş ve magazin dünyasında merakla takip ediliyor.
