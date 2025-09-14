Öykü Karayel’in Giydiği Elbise Sosyal Medyayı Salladı! Kimi Cesur Buldu Kimi Dalga Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Netflix’in yeni orijinal dizisi Platonik Mavi Dolunay Otelinin lansmanı, renkli anlara sahne olan bir davetle Çeşme'de gerçekleşti. Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in paylaştığı dizi, daha yayınlanmadan adından söz ettirmeyi başardı.

Sanat ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı lansmanda, dizinin yıldızları basınla bir araya geldi. Samimi açıklamaları ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken ekip, dizinin temasına uygun şekilde “platonik aşk” üzerine esprili diyaloglara da imza attı.

GÜZELLİK SIRLARI

Gecede en çok konuşulan anlardan biri, oyuncuların “güzellik ritüelleri” sorusuna verdikleri yanıtlar oldu. Senarist ve oyuncu Gupse Özay, kendine has espri tarzıyla şu cevabı verdi: Benim öyle çok özel bir ritüelim yok, krem sürmeyi seviyorum. Ama 41 yaşındayım, bana dediler ki 43’te yüz çöküyor, aman ha dediler! Şimdi vitamin takviyelerine başladım, yakında size rapor veririm.

Kerem Bürsin ise “Bakım konusunda hiç iyi değilim. Spor yapıyorum ama setten çıktıktan sonra makyajımı bile silmiyorum” diyerek herkesi güldürdü.

Öykü Karayel ise son iki yıldır düzenli cilt bakımı yaptığını, sporun ise vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

ÖYKÜ KARAYEL'İN TARZI OLAY OLDU

Gecede oyuncular kadar kıyafet seçimleri de konuşuldu. Özellikle Öykü Karayel’in kol detaylarıyla dikkat çeken şiş tasarımlı elbisesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan bazıları Karayel’in tarzını cesur bulurken bazıları elbisenin kollarını çöp poşetine, yastığa benzetti.

