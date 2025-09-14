Kıvanç Tatlıtuğ'un Baba-Oğul Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Yorum Üstüne Yorum Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2002 yılında "Best Model of Turkey" ve ardından "Best Model of the World" seçilerek modellik dünyasında adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, kısa süre önce Aile dizisinde dublör kullanması ile günde olmuştu.

Söz konusu sahneyi paylaşan dublör Mehmet Tan’ın işine son verilmesi ise eleştirilere yol açmıştı.

Tatlıtuğ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, set çalışanlarına şu sözlerle destek vermişti: Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle birkaç kez birlikte çalıştık. Kendisinin paylaştığı sahneyle ilgili yasal ilişkileri bilmiyorum, bu nedenle yorum yapmam doğru olmaz. Ancak kimsenin, özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Umarım süreç onun için de olumlu sonuçlanır. Gelecek projelerde yine birlikte çalışmayı isterim.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Geçtiğimiz ay, Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay’ın teknesi parçalanmış ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmıştı. Tatlıtuğ, uzun süredir arkadaş olduğu Yukay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulmuştu.

BABA-OĞUL TEKNE POZU GÜNDEM OLDU

Cenaze töreninin ardından Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından hem hüzünlü hem sıcak kareler paylaştı. Önce mutlu bir aile fotoğrafı paylaşan Dizer, ardından oğlu ile Tatlıtuğ’un tekne ucunda çekilmiş videosunu yayımladı.

Baba-oğulun birlikte denizi izlediği anlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, bazı takipçiler “tehlikeli” buldukları sahneye dair endişe içeren yorumlar da yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi