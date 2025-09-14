Uzak Şehir'in Ünlü Oyuncusu Hastaneye Kaldırıldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz yıldan beri ekranlarda fırtınalar estiren ve geçen sezonun en yüksek reytingine ulaşan fenomen dizi Uzak Şehir'de Mahmut Ağa (76) rolüne hayat veren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Mahmut Cevher, hastanelik oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre oyuncu, Ahmet Topuz’un yönettiği son projesi “Al Beni Baba” filminin çekimleri için Çorum’da sabah işe gitmesi için yapılan çağrılara yanıt vermedi. Bunun üzerine film ekibinden görevliler Mahmut Cevher'in odasına gitti. Görevlileri, usta aktörü yarı baygın bir şekilde buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Bulunduktan sonra apar topar hastaneye kaldırılan Mahmut Cevher‘e müdahaleler edildi. Cevher’in yediği tavuktan dolayı zehirlendiği öğrenildi. Sağlık durumu iyiye giden Cevher’in, kısa süre içinde set çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

