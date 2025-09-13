Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Yeni sezonuyla ekranlara dönen fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Dizide kardeşler Nursema ve Fatih’in eşlerinin birbiriyle ilişki yaşamasına tepki üstüne tepki yağdı. İşte herkesin konuştuğu yeni senaryo…

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara döndü. Dördüncü sezonuna başlayan dizi, yayınlanan son bölümüyle hem reyting listelerinde üst sıralara yerleşti hem de sosyal medyada yoğun eleştirilere hedef oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Resim : 1Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Resim : 2

YENİ BÖLÜM FIRTINA ESTİRDİ

Yapımcılığını Gold Film'in, yapımcılığını, Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü fırtına estirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Resim : 3

DOĞA VE FİRAZ AŞK MI YAŞIYOR?

Dizide Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakteri ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayat verdiği Firaz karakteri arasındaki samimi sahneler, sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Resim : 4

TEPKİ YAĞDI

Bazı izleyiciler, “Yayından kaldırılsın”, “Bu kadar ahlak dışı bir konunun normalleştirilmesini kabul etmiyoruz” ve “İğrenç, kardeşlerin eşleriyle ilişki mi yaşanır?, “Üstüne bir de duygusal müzik eklemişler!” gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Şok! Yeni Senaryo Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı - Resim : 5

