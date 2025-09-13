Haluk Bilginer Yıllar Sonra Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Usta oyuncu Haluk Bilginer, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönüyor. Son olarak Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı Baba dizisinde izleyici karşısına çıkan Bilginer, NOW TV’de yayınlanacak yeni projeyle tekrar seyircisiyle buluşacak.

SAHTEKARLAR’IN KADROSUNA DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bilginer, sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Sahtekârlar dizisinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu, dizide Burak Deniz’in canlandıracağı Ertan Aydın karakterinin babası Kadir Aydın rolüne hayat verecek.

ÇEKİMLER PROGRAMINA GÖRE AYARLANACAK

Usta oyuncunun yoğun tiyatro programı göz önünde bulundurularak dizinin çekim takvimi Bilginer’e göre planlanacak. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Sahtekârlar, Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.

Bu projeyle birlikte Haluk Bilginer’in ekranlara dönüşü, hem hayranları hem de dizi dünyası tarafından heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş