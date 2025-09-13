Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Dikkat Çeken Çıkış! 'Tekrar Deneyelim mi?'

Aşkın Nur Yengi, Harbiye’de verdiği konserde eski eşi Haluk Bilginer’e espriyle takıldı, “Tekrar deneyelim mi?” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Aşkın Nur Yengi’den Eski Eşi Haluk Bilginer’e Dikkat Çeken Çıkış! 'Tekrar Deneyelim mi?'
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi, ‘Aşkın Nur Yengi Senfonik’ projesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleştirilen konser, günler öncesinden tükenmiş biletleriyle yoğun ilgi gördü.

HALUK BİLGİNER KONSERİ İZLEDİ

Gerçekleşen konserde Yengi’ye, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti. Konsere, sanatçının 2012 yılında boşandığı eski eşi Haluk Bilginer de katıldı.

Yengi, sahnede hayranlarıyla sohbet ederken bir çiftin 25 yıllık evliliğini öğrenince esprili bir şekilde, "Haluk bana 6 yıl dayanabildi" dedi. Ardından Bilginer’e dönerek, "Tekrar deneyelim mi?" diye sormasıyla konser salonunda kahkahalar yükseldi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

Konserde Yengi’ye altı dansçı eşlik ederken, "Ünzile" şarkısı sırasında sahneye altı kız çocuğu çıktı. Sanatçı ayrıca hayatına yön veren Sezen Aksu, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Uzay Heparı’yı da anmayı ihmal etmedi. "Bile Bile" parçasında ise Harun Kolçak’ın görüntüleri ekrana yansıtıldı.

YENİ KONSERLER GELİYOR

Yoğun ilgi gören projenin İstanbul ayağı devam edecek. Yengi, 10 Ekim’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde, 3 Kasım’da yeniden Harbiye Açıkhava’da ve 11 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

