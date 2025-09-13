Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelmişti: Harika Avcı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı Harika Avcı, yeni şarkısıyla müzik dünyasına geri döndü. Hakkında sağlık sorunları yaşadığı, maddi sıkıntılar çektiği ve eve kapandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

ONUR AKAY’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sanat camiasında “felaket tellalı” olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz haftalarda Harika Avcı ile yaptığı bir telefon görüşmesini kamuoyuyla paylaşmış, sanatçının “Kısa süre içinde ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti, doktora gitmiyorum. Ölüm sebebim siroz olacak” dediğini ileri sürmüştü. Akay’ın sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Avcı Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisi hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırmıştı.

"BENİ KLONLAMIŞ OLABİLİRLER Mİ?"

Sessizliğini yeni şarkısıyla bozan Harika Avcı, “Anılar” adlı eseriyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sizce beni klonlamış olabilirler mi? Yapay zeka demesinler” ifadeleriyle dikkat çekti.

"HER PAYLAŞIMINIZ BANA GÜÇ VERİYOR"

Yıllar sonra müzikseverlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadığını belirten Avcı, “Şarkımız yayında! Dinlerken paylaşır ve hikayenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum” sözleriyle hayranlarına seslendi.

