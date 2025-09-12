Annesinin Vefatının Ardından 'Beni Affedin' Paylaşımı Korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya İlk Kez Konuştu

Annesi Meltem Vural’ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, zor günler geçiriyor. Duygusal paylaşımıyla hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu, menajerinden gelen açıklamanın ardından ilk kez konuştu.

Annesinin Vefatının Ardından 'Beni Affedin' Paylaşımı Korkutmuştu! Nilperi Şahinkaya İlk Kez Konuştu
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 31 Ağustos’ta hayatını kaybeden annesi Meltem Vural’ın ardından derin bir üzüntü yaşıyor. Uzun süredir kanserle mücadele eden Vural, 1 Eylül’de İstanbul Levent’teki Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

"BENİ AFFEDİN" PAYLAŞIMI ENDİŞELENDİRDİ

Annesinin vefatı sonrası sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlar yapan oyuncu, son mesajında "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" ifadelerini kullandı. Şahinkaya’nın kısa süre içinde bu paylaşımını silmesi, hayranlarının endişelenmesine neden oldu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şahinkaya’nın sağlık durumu merak edilirken, menajeri "Altı ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve çok zor bir süreç geçirdi. Kendisiyle konuştum, yanında arkadaşları vardı. Paylaşımı da o anki psikolojiyle yaptı. Şu anda yanında dostları var, durumu iyi" açıklamasında bulundu.

"İYİYİM, SAĞ OLUN"

Ünlü oyuncu, gündeme gelen haberlerin ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Sağlık durumuyla ilgili sorulara "İyi akşamlar, gerçekten kusura bakmayın. İyiyim, iyiyim sağ olun" sözleriyle yanıt verdi.

