Anne Acısıyla Sarsılmıştı, Nilperi Şahinkaya'dan Endişelendiren Paylaşım: Ünlü Oyuncudan Haber Alınamıyor
Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. “Annem olmadan yapamıyorum” notunu kısa süre sonra silen oyuncunun bu paylaşımı endişelendirdi.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.
Şahinkaya, yaşadığı kaybın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sanatçı, annesiyle olan bir fotoğrafını “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notuyla yayımladı.
Ancak Nilperi Şahinkaya, bu paylaşımını bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımını silmesi, sosyal medyada merak konusu olurken, birçok takipçi Şahinkaya’nın sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.
HABER ALINAMIYOR
Paylaşımın ardından ünlü oyuncudan haber alınamadığı öğrenildi. Sevenleri, oyuncuya destek mesajları göndermeyi sürdürdü.
