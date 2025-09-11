Anne Acısıyla Sarsılmıştı, Nilperi Şahinkaya'dan Endişelendiren Paylaşım: Ünlü Oyuncudan Haber Alınamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Şahinkaya, yaşadığı kaybın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sanatçı, annesiyle olan bir fotoğrafını “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notuyla yayımladı.

Ancak Nilperi Şahinkaya, bu paylaşımını bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımını silmesi, sosyal medyada merak konusu olurken, birçok takipçi Şahinkaya’nın sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

HABER ALINAMIYOR

Paylaşımın ardından ünlü oyuncudan haber alınamadığı öğrenildi. Sevenleri, oyuncuya destek mesajları göndermeyi sürdürdü.

