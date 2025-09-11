Anne Acısıyla Sarsılmıştı, Nilperi Şahinkaya'dan Endişelendiren Paylaşım: Ünlü Oyuncudan Haber Alınamıyor

Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. “Annem olmadan yapamıyorum” notunu kısa süre sonra silen oyuncunun bu paylaşımı endişelendirdi.

Son Güncelleme:
Anne Acısıyla Sarsılmıştı, Nilperi Şahinkaya'dan Endişelendiren Paylaşım: Ünlü Oyuncudan Haber Alınamıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Anne Acısıyla Sarsılmıştı, Nilperi Şahinkaya'dan Endişelendiren Paylaşım: Ünlü Oyuncudan Haber Alınamıyor - Resim : 1
Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz hafta annesini kaybetmişti

Şahinkaya, yaşadığı kaybın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sanatçı, annesiyle olan bir fotoğrafını “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notuyla yayımladı.

Anne Acısıyla Sarsılmıştı, Nilperi Şahinkaya'dan Endişelendiren Paylaşım: Ünlü Oyuncudan Haber Alınamıyor - Resim : 2

Ancak Nilperi Şahinkaya, bu paylaşımını bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımını silmesi, sosyal medyada merak konusu olurken, birçok takipçi Şahinkaya’nın sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

HABER ALINAMIYOR

Paylaşımın ardından ünlü oyuncudan haber alınamadığı öğrenildi. Sevenleri, oyuncuya destek mesajları göndermeyi sürdürdü.

Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım'Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nilperi Şahinkaya
Son Güncelleme:
Sosyetenin Diline Düşen Hediye! Görenler Kahkahayı Patlattı, Herkes Dila Tarkan’ı Konuşuyor Sosyetenin Diline Düşen Hediye! Görenler Kahkahayı Patlattı
4 Yıllık Kabus Bitmedi! Ece Seçkin'i Ölümle Tehdit Eden Şahıs Serbest Bırakıldı 4 Yıllık Kabus Bitmedi! Ece Seçkin'i Ölümle Tehdit Eden Şahıs Serbest Bırakıldı
Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı! Bugün İmzaya Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Ankara'da Korkutan Deprem