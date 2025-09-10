Sosyetenin Diline Düşen Hediye! Görenler Kahkahayı Patlattı, Herkes Dila Tarkan’ı Konuşuyor
Sosyetenin gözde isimleri, Alara Sıracı ve Can Tursun’un görkemli düğününde bir araya geldi. Konukların şıklık yarışına girdiği düğüne, sosyetik isim Dila Tarkan’ın hediyesi damga vurdu. İşte herkesi kahkahaya boğan hediye…
Sosyetenin önde gelen isimleri bu yıl düğün törenlerini peş peşe sıralarken son düğün sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Can Tursan ile Alara Sıracı, ilişkilerini nikah töreni ile taçlandırarak evliliğe adım attı.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre sosyetik isim Dila Tarkan’ın çifte sunduğu hediye gündem oldu.
Dila Tarkan, çifte düğünden seçilen komik kareleri özel olarak tasarlattığı bir nevresim takımı hediye verdi. Hediyeyi görenler kahkahaya boğuldu.
Sanat ve iş dünyasının katıldığı düğünün konukları arasında Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ve oyuncu Sarp Can Köroğlu gibi isimler, yer aldı.
DİLA TARKAN KİMDİR?
Dila Tarkan, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Sima adında bir kardeşi vardır. Ailesi birçok İtalyan giyim markalarını Türkiye'ye getiren butik mağaza perakendecilik mesleğini yapmakta. Dila Tarkan, lise eğitimini Vancouver'da tamamladıktan sonra Londra'ya üniversite eğitimi aldı.
Kaynak: Sabah