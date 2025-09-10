4 Yıllık Kabus Bitmedi! Ece Seçkin'i Ölümle Tehdit Eden Şahıs Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kendisi ve pilot olan eşi Çağrı Terlemez’i yaklaşık 4 yıldır ölümle tehdit eden kişinin yakalanması için yardım çağrısında bulunmuş ve tehdit ve tacizlerin son bulması için yetkililerden destek istemişti.

‘HAYATIMIZI KABUSA ÇEVİRDİ’

Seçkin, hakkında verilen uzaklaştırma kararına rağmen, tehditlerin farklı telefon numaralarından devam ettiğini belirtti. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na seslenerek yaşadıkları duruma acilen müdahale edilmesini talep etti.

Şarkıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifadeleri kullandı.

“Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime; "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir.

‘LÜTFEN İZİN VERMEYİN’

Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Habertürk muhabirinin aktardığına göre, ünlü ismin açıklamalarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Tehdit – Hakaret – Israrlı Takip” suçlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin A.U.S. adlı kişi olduğu tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edildi.

‘SERBEST BIRAKILDIĞI ANDA EŞİME KÜFÜR ETTİ’

Bunun üzerine Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak; "Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi" dedi.

Kaynak: Habertürk