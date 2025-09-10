Kıvanç Tatlıtuğ Destek Oldu, Ama Yetmedi: Dublör Mehmet Tan’a Bir Darbe Daha!

Dublör Mehmet Tan, “Aile” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ için çektiği bir sahneyi paylaştıktan sonra eleştirilerin hedefi olmuş, ardından yapım şirketi tarafından işten çıkarıldığını duyurmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ, Tan’a destek veren bir paylaşım yaparak yaşananlara sessiz kalmamıştı. Ancak Mehmet Tan, son olarak yer alacağı bir reklam filminin de iptal edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Star TV’de yayınlanan “Aile” dizisinde yer alan bir sahnede Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü üstlenen Mehmet Tan, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından Tatlıtuğ'a yöneltilen eleştiriler gündeme gelirken, Tan da yapım şirketi tarafından işine son verildiğini duyurmuştu.

DUBLÖRÜNE DESTEK VERMİŞTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Kıvanç Tatlıtuğ bir açıklama yaparak dublör Mehmet Tan’a destek vermişti.

Tatlıtuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz.

Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.”

REKLAM PROJESİ DE İPTAL EDİLDİ

Tatlıtuğ'un açıklamasına teşekkür ederek yanıt veren Mehmet Tan, paylaştığı yeni videosunda ise bir başka gelişmeyi daha açıkladı. Tan, yer alacağı bir reklam projesinin de iptal edildiğini söyledi.

