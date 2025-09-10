Ece Seçkin ve Eşine Ölüm Tehdidi! Sosyal Medyadan Duyurdu: 'Artık Katlanamıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve yakın çevresini ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan bir kişiyi sosyal medya hesabından duyurdu. Seçkin, “İmdat!” başlığıyla yaptığı açıklamasında, şahsın kendisini “kocası” olarak gördüğünü, şizofreni hastası olduğunu ve defalarca uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen takıntılı şekilde peşinde olduğunu belirtti.

EŞİNE TEHDİT MESAJI

Sanatçı, son olarak eşinin program çıkışında bir kafede saatlerce bekleyen kişinin, “Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” mesajları gönderdiğini ve gece gündüz aramalarla hayatlarını kâbusa çevirdiğini aktardı. Seçkin, artık doğrudan yanlarına gelerek can güvenliklerini tehdit etmeye başladığını söyledi.

Seçkin, şahsın sadece kendisini değil, kendi ailesini de öldüreceğini dile getirdiğini vurguladı. Şahsın şu anda karakolda bulunduğunu ancak kısa süre içinde serbest bırakılacağını ifade eden sanatçı, hukukun bu noktada çaresiz kaldığını belirtti.

'KONTROL ALTINA ALIN'

Sanatçı açıklamasında, “Yaklaşık 4 yıldır şahıs nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz hal almıştır. Bu kişinin serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplum güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” sözlerine yer verdi.

Ece Seçkin, paylaşımını Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkilileri etiketleyerek yardım istedi. Daha sonra avukatının açıklamasını da paylaşan Seçkin, destek veren herkese teşekkür etti.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, ünlü şarkıcıyı ve eşini yıllardır takip eden şüphelinin gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. E-Görüntülerde, ünlü sanatçının eşinin oturduğu kafenin yanında bekleyen şahsın, olay yerinden ayrılmaya çalışırken polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve gözaltına alındığı anlar yer alıyor.