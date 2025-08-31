Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım'

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 doğumlu ve şu an (2025) 37 yaşında. Boyu 1.68. Aslen Hataylı olan Nilperi, diplomat bir babanın kızı olarak Senegal’in Dakar şehrinde dünyaya gelmiş. Çocukluğu Paris ve Bern gibi farklı ülkelerde geçmiş, bu da ona hem dil hem de kültürel açıdan bambaşka bir perspektif kazandırmış. Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuş. Nilperi şu anda aktif olarak oyunculuk yapıyor; hem tiyatroda hem de ekranlarda güçlü duruşu ve enerjisiyle öne çıkan isimlerden biri.