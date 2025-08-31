Bu Acının Tarifi Yok... Kral Kaybedersin'in Özlem'i Nilperi Şahinkaya Annesini Kaybetti! 'Sensiz Ne Yapacağım'
Birçok projede rol alan son olarak Kral Kaybedersin'de Özlem karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya, aci haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hayranları aldıkları haberle kahroldu. Şahinkaya, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla annesinin kansere yenik düştüğünü söyleyerek hayatını kaybettiğini açıkladı.
Annesiyle fotoğraf paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim." dedi.
Ünlü oyuncu sevenlerinden birçok başsağlığı mesajı aldı. Nilperi Şahinkaya henüz cenaze detaylarını paylaşmadı.
Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 doğumlu ve şu an (2025) 37 yaşında. Boyu 1.68. Aslen Hataylı olan Nilperi, diplomat bir babanın kızı olarak Senegal’in Dakar şehrinde dünyaya gelmiş. Çocukluğu Paris ve Bern gibi farklı ülkelerde geçmiş, bu da ona hem dil hem de kültürel açıdan bambaşka bir perspektif kazandırmış. Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuş. Nilperi şu anda aktif olarak oyunculuk yapıyor; hem tiyatroda hem de ekranlarda güçlü duruşu ve enerjisiyle öne çıkan isimlerden biri.