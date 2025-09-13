Konser Sonrası Yürekler Ağza Geldi! Haluk Levent Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Muğla’nın Ortaca ilçesinde verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Levent’e strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu.

Ünlü Rock müziği sanatçısı Haluk Levent, dün akşam Muğla’da sahne aldı. Konserin ardından fenalaşan Levent, Ortaca Yücelen Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan muayene sonucu, rahatsızlığının mide spazmı olduğu belirlendi.

Konser Sonrası Yürekler Ağza Geldi! Haluk Levent Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

KONTROL ALTINDA

Doktorlar tarafından geceyi hastanede geçirmesi önerilen Levent, müşahede altında tutuldu. Sağlık durumunun iyiye gittiği ve dinlenmek amacıyla bir süre sahneye ara verebileceği öğrenildi.

Konser Sonrası Yürekler Ağza Geldi! Haluk Levent Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

HALUK LEVENT KİMDİR?

Türk Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 26 Kasım 1968'de doğdu. Sanatçı, dokuz çocuklu bir ailenin sekizincisi olarak hayata gözlerini açtı.

İlköğrenimini Adana’da Sabancı İlkokulu’nda, liseyi ise Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Üniversite sınavlarında gösterdiği başarıya rağmen, maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitim hayatı istikrarlı ilerlemedi. Sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Kastamonu MYO gibi farklı okullarda eğitim aldı ancak hiçbirini tamamlayamadı.

Konser Sonrası Yürekler Ağza Geldi! Haluk Levent Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 3

TİCARETTEN SOKAĞA, SOKAKTAN SAHNEYE

Gençlik yıllarında ticarete atılan Levent, bu alanda başarılı olamayınca Adana’dan ayrılarak Türkiye’yi şehir şehir dolaşmaya başladı. Bu süreçte, hasta çocuklar yararına sokaklarda şarkı söyleyerek yardım toplamaya çalıştı. Bu yolculuklar, onun ilk albümü olan "Yollarda"ya da ismini verdi.

1992’de İstanbul’a yerleşen Levent, Ortaköy’de barlarda sahne alarak adını duyurmaya başladı. Müziğini profesyonelleştirme süreci, Yıldıray Gürgen ile tanışmasının ardından hız kazandı. Zorlu geçen üç yılın sonunda 1993’te çıkan “Yollarda” albümü, Anadolu Rock müziğinin ikinci büyük yükseliş dönemini başlattı ve 200 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

MÜZİK, KİTAPLAR VE REKORLAR

1995’te çıkan “Bir Gece Vakti” albümü bir milyona yaklaşan satış başarısı elde ederken, 1996’da yayımlanan “Arkadaş” albümü ise Haluk Levent’in müzikal anlamda zirveye çıktığı çalışmalardan biri oldu.

Bu süreçte yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle cezaevine giren sanatçı, içerideyken yazdığı “Kedi Köprüsü” isimli kitabını yayımladı ve daha önce kaydettiği şarkılarla “Mektup” albümünü piyasaya sürdü.

Cezaevi sonrası askerlik görevine hazırlanan Levent, 1998 yılında “Yine Ayrılık” albümünü yayımlayarak askere gitti. Askerdeyken Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda konser verdi; 1999 Marmara Depremi sonrasında çadır kentlerde gönüllü olarak çalıştı.

YARDIM HAREKETLERİ

Sanat yaşamında on binin üzerinde konser veren Haluk Levent, özellikle yardım konserleriyle adından sıkça söz ettirdi. Gelirlerinin büyük kısmını ihtiyaç sahiplerine bağışlayan sanatçı, “Yardımsever Rock’çı” unvanını da bu özverili tutumuyla kazandı. 12 saatlik kesintisiz konserleriyle Türkiye’de rekorlara imza attı.

