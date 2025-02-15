Haluk Levent Şimdi de Gazze'ye Yardım Eli Uzattı

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşlarından biri olan Haluk Levent, bu kez de Gazze'ye yardım eli uzattı. Ünlü müzisyen, 30 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştireceği konserden gelen tüm geliri Gazze yardım fonuna bağışlayacağını duyurdu.

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Haluk Levent Şimdi de Gazze'ye Yardım Eli Uzattı

Anadolu rock müziğin ünlü ismi Haluk Levent, sahne hayatını yanında kurucu başkanı olduğu Ahbap Derneği'nde gerçekleştirdiği yardım çalışmalarıyla da takdir topluyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinde milyonlarca vatandaşa yardım ulaştıran Levent, bu kez de İsrail saldırıları altındaki Gazze için harekete geçti.

Ünlü müzisyen, X hesabından yaptığı açıklamada, 30 Nisan'da İstanbul'da vereceği konserin tüm gelirini Gazze yardım fonuna bağışlayacağını bildirdi.

Haluk Levent Şimdi de Gazze'ye Yardım Eli Uzattı - Resim : 1

'GAZZE GAZZELİLERİNDİR'

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Departmanı Sosyal Yardım Bölümü Direktörü Maher Nasser ile görüşmesinden fotoğraflar paylaşan Haluk Levent, "30 Nisan'da İstanbul'da vereceğim konserin tüm gelirini, Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucu BM'nin Gazze yardım fonuna bağışlayacağım. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki aktivist ve sanatçılardan bu konuda destek bekliyorum. Unutmayalım! Gazze, Gazzelilerindir" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent Şimdi de Gazze'ye Yardım Eli Uzattı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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