Arka Sokaklar'da Sürpriz Veda, Mesut ve Hüsnü Komiserin Gözbebeğiydi, Diziden Çıkıyor mu?

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve ekranlarda 19’uncu sezonuna ulaşan fenomen dizi Arka Sokaklar yeni oyuncu kadrosuyla izlenmeye devam ederken, seyirciyi kahredecek o haber geldi.

DİZİYE VEDA MI EDECEK?

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin yeni karakteri Fikri komisere hayat veren Burak Alkaş’ın ekibine veda edeceği öne sürüldü.

ANNESİ GEÇEN BÖLÜMDE ÖLMÜŞTÜ

Fikri komiserin son bölümlerde annesi bir market soygununda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, gözyaşları herkesin yüreğini dağlamıştı. Ünlü oyuncunun yeni projesinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi