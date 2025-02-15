Arka Sokaklar'da Sürpriz Veda, Mesut ve Hüsnü Komiserin Gözbebeğiydi, Diziden Çıkıyor mu?

Son zamanlarda toplumda gündem olan Narin Güran ve sur cinayetlerini senaryoda işlemesiyle büyük dikkat çeken yıllara meydan okuyan dizi Arka Sokaklar’da Fikri komiser karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Alkaş’ın diziye veda edeceği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Arka Sokaklar'da Sürpriz Veda, Mesut ve Hüsnü Komiserin Gözbebeğiydi, Diziden Çıkıyor mu?

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve ekranlarda 19’uncu sezonuna ulaşan fenomen dizi Arka Sokaklar yeni oyuncu kadrosuyla izlenmeye devam ederken, seyirciyi kahredecek o haber geldi.

Arka Sokaklar'da Sürpriz Veda, Mesut ve Hüsnü Komiserin Gözbebeğiydi, Diziden Çıkıyor mu? - Resim : 1

DİZİYE VEDA MI EDECEK?

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin yeni karakteri Fikri komisere hayat veren Burak Alkaş’ın ekibine veda edeceği öne sürüldü.

Arka Sokaklar'da Sürpriz Veda, Mesut ve Hüsnü Komiserin Gözbebeğiydi, Diziden Çıkıyor mu? - Resim : 2

ANNESİ GEÇEN BÖLÜMDE ÖLMÜŞTÜ

Fikri komiserin son bölümlerde annesi bir market soygununda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, gözyaşları herkesin yüreğini dağlamıştı. Ünlü oyuncunun yeni projesinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Arka Sokaklar'da Sürpriz Veda, Mesut ve Hüsnü Komiserin Gözbebeğiydi, Diziden Çıkıyor mu? - Resim : 3

Fenomen Dizi Arka Sokaklar'dan İzleyicilere SürprizFenomen Dizi Arka Sokaklar'dan İzleyicilere SürprizKültür - Sanat

RTÜK Kararı Sonrası Şevket Çoruh'tan Manidar PaylaşımRTÜK Kararı Sonrası Şevket Çoruh'tan Manidar PaylaşımMedya

Arka Sokaklar Dizisi Devam Edecek mi? Arka Sokaklar’ın Yeni Bölümü Gelecek mi? RTÜK Kararı Sonrası Son Durum…Arka Sokaklar Dizisi Devam Edecek mi? Arka Sokaklar’ın Yeni Bölümü Gelecek mi? RTÜK Kararı Sonrası Son Durum…Gözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burak Alkaş Arka Sokaklar Şevket Çoruh
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
Masterchef Semih Temiz Aşkını İlan Etti! Sevgilisi Survivor'ın Eski Yarışmacısı Çıktı Masterchef Semih'in Sevgilisi Tanıdık Çıktı
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 4,5 Yıl Sonra Gemileri Yaktı, Beklenen İlan-ı Aşk 14 Şubat'ta Geldi Aybüke Pusat'tan 4,5 Yıl Sonra İlan-ı Aşk
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
ÇOK OKUNANLAR
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti