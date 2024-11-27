Arka Sokaklar Dizisi Devam Edecek mi? Arka Sokaklar’ın Yeni Bölümü Gelecek mi? RTÜK Kararı Sonrası Son Durum…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyon dizileri ve yayınlarına ilişkin açıklamaları sonrası RTÜK düğmeye bastı ve 4 dizi içerisinde yer alan Arka Sokaklar dizisine de ceza kesildi. Bu kararın ardından Arka Sokaklar izleyicileri “Arka Sokaklar devam edecek mi?, Arka Sokakların yeni bölümü gelecek mi?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Arka Sokaklar Dizisi Devam Edecek mi? Arka Sokaklar’ın Yeni Bölümü Gelecek mi? RTÜK Kararı Sonrası Son Durum… - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta 691’inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak RTÜK’ün söz konusu ceza kararına karşılık dizinin yapım şirketi D Media, İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı alabileceği belirtiliyor.

Yaşanan duruma ilişkin olarak daha öncesinde de NOW Tv’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde benzer bir durum yaşanmış, yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte ekip tekrardan sete çıkarak izleyiciyle buluşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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