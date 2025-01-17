Fenomen Dizi Arka Sokaklar'dan İzleyicilere Sürpriz

Türkiye’nin en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, 700. bölümü için izleyicilerine özel bir bölüm hazırladı. Bu bölümün Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel dokusunda çekildiği bildirilirken, bölge halkının ilgisini topladığı görüldü.

Çekimlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dizi ekibini en iyi şekilde ağırladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, dizi oyuncularına ve ekibine yöresel lezzetlerin sunulduğu özel bir yemek organize ederek, Şanlıurfa'nın misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Belediyesi ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, çekim süreci boyunca gerek izinlerde gerekse prodüksiyonel çalışmalarda önemli destekler sağlayarak dizinin bölgeye olan uyumunu kolaylaştırdı.

ŞANLIURFA'NIN DOKUSU EKRANLARDA OLACAK

Bu özel bölümde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları da izleyicilere tanıtılacak. Balıklıgöl'den, şehrin dar sokaklarına, Şanlıurfa'nın birçok güzelliği ekranlara taşınacak.

Arka Sokaklar'ın 700. bölümü, sadece dizinin hayranları için değil, aynı zamanda Şanlıurfa'yı merak edenler için de eşsiz bir deneyim sunacak.

Kaynak: DHA