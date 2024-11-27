RTÜK Kararı Sonrası Şevket Çoruh'tan Manidar Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen gün yaptığı "Dizi sektörü kendine çeki düzen vermeli" açıklamasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. Birçok dizi cezalardan nasibi alırken, Arka Sokaklar'da da, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölüm, milli manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle ceza alan diziler arasında yer aldı.

Söz konusu cezanın ardından dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alan ‘Mesut’ karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sosyal medyadan ilk tepkisini gösterdi. Çoruh paylaşımında yalnızca, “Ödül sayarım” ifadelerini kullandı.

Hiranur Vakfı’nda yaşanan sürece dizide yer verilmesi ceza nedeni oldu. Arka Sokaklar dizisinin, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümü, milli ve manevi değerlere aykırı bulunarak Kanal D’ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi.

EBUBEKİR ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Millî ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin yayınlar aracılığıyla toplumda olağanlaştırılmasına göz yumamayız.

Haber programlarındaki basın meslek ilkelerini çiğneyen yayınlara da tahammülümüz yoktur. Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum” demişti.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu diziler hakkında konuşurken, "Film ve diziler aileyi, dindarları hedef alıyor. 2024 Türkiye'sinde 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.