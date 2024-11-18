Sözcü'de Sürpriz Ayrılık: Deniz Zeyrek Böyle Veda Etti

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Teşekkürler" başlıklı yazısında Sözcü gazetesindeki köşesine veda etti. 6 yıl boyunca Sözcü'de köşe yazarlığı yaptığını hatırlatan Zeyrek, "Bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum," dedi.

Zeyrek Sözcü'ye bu sözlerle veda etti:

Bütün kalbimle yazıyorum:

Geçen o altı yıl içinde kendimi bu büyük Sözcü ailesinin bir ferdi olarak hissettim. Meslek hayatımın en özgür günlerini yaşadım. Katıldığım TV programlarında, konferanslarda, söyleşilerde, toplantılarda ismimin önüne 'Sözcü Yazarı' ifadesinin konulmasından gurur duydum. Birlikte çalıştığım büyük gazetecilerin rehberliği yolumu aydınlattı. Çok kıymetli dostlar edindim.

Beni bu büyük camiayla buluşturan Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'a, gönül rahatlığıyla "dostlarım" diyebileceğim meslektaşlarıma ve en önemlisi beni bağrınıza bastığınız için siz Sözcü okurlarına teşekkür ediyorum. Bir de bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum.

Başka mecralarda görüşmek dileği ile... Her zaman gerçekle ve sevgiyle kalın."

Kaynak: Sözcü