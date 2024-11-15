Acun Ilıcalı'nın Ortak Olduğu Kanal Devredildi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, geçtiğimiz yıl 30 milyon euroya İsviçre merkezli Highlight Communications'ın iştiraki Sport1 kanalının yüzde 50'sini satın alarak ortak olmuştu. Diğer yüzde 50 hissesi Medien AG’ye ait olan kanal, Alman medya sitelerinin haberine göre, Sportdigital TV Sende- ve Productions GmbH’ye devredildi.

Acun Ilıcalı'nın Ortak Olduğu Kanal Devredildi

TV8'in sahibi, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya, yaklaşık bir yıl önce İsviçre merkezli medya grubu Highlight Communications'ın iştiraki olan Sport1 kanalının yüzde 50’sini 30 milyon euro ödeyerek almıştı. Şirketin diğer yüzde 50’sini ise Medien AG almıştı. Alman haber siteleri meedia.de ve teltarif.de’ye göre, Acun Ilıcalı’nın ortaklık kurduğu kanal devredildi.

Habere göre Sport1 ve eSPORTS1 kanalı, Sportdigital1+ ve eSportsONE olarak yayın hayatını sürdürecek. Sport1 platformu iki lineer TV kanalı Sport1 ve eSPORTS1'u da devretme kararı aldı. Kanalların Sportdigital TV Sende ve Productions GmbH'ye satıldığı haberde belirtildi. Sportdigital TV Sende- ve Productions GmbH Genel Müdürü Gisbert Wundram yeni yapılanma süreci ile ilgili şunları söyledi:

“Spor sektöründeki ödemeli TV faaliyetlerimizin genişlemesi ve Almanca konuşulan bölgede spor dijital program portföyümüzün yaygınlaşması, şirket tarihimizde çok önemli bir kilometre taşıdır. SPORT1 yönetimine ve hissedarlarına güven için teşekkür ederiz ve böylece gelecekte, futbolun ötesinde yaratıcılığını yaptığımız canlı spor için daha fazla insana ilham vermek için kanıtlanmış 'Sportdigital felsefemiz' ile ödemeli TV işini sürekli olarak geliştireceğiz.”

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