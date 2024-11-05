RTÜK'ten Karar ve Sputnik'e 72 Saat Mühlet

RTÜK, iki haber sitesine 72 saat süre verdi. Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye, bu süre içerisinde lisans satın almaz ise internet sitelerine erişim engeli getirilecek.

RTÜK'ten Karar ve Sputnik'e 72 Saat Mühlet

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre verdi. Aksi durumda, yayınlara erişim engeli getirileceği bildirildi.

RTÜK'ten Karar ve Sputnik'e 72 Saat Mühlet - Resim : 1

İfade.org.tr'de yer alan habere göre; RTÜK, yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle Karar gazetesinin internet adresi karar.com ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre tanıdı.

RTÜK'ten Karar ve Sputnik'e 72 Saat Mühlet - Resim : 2

72 saatlik süre içerisinde gerekli lisans alımı gerçekleştirilmez ya da yayın hizmetine son verilmezse, Karar'ın http://karar.com ve Sputnik Türkiye'nin http://anlatilaninotesi.com.tr alan adlarına erişim engeli getirilecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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