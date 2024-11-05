RTÜK'ten Karar ve Sputnik'e 72 Saat Mühlet

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre verdi. Aksi durumda, yayınlara erişim engeli getirileceği bildirildi.

İfade.org.tr'de yer alan habere göre; RTÜK, yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle Karar gazetesinin internet adresi karar.com ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre tanıdı.

72 saatlik süre içerisinde gerekli lisans alımı gerçekleştirilmez ya da yayın hizmetine son verilmezse, Karar'ın http://karar.com ve Sputnik Türkiye'nin http://anlatilaninotesi.com.tr alan adlarına erişim engeli getirilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem