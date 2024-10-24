Cemre Birand'ın Hesabına Erişim Engeli! Sebep 'FETÖ Propagandası'

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından "terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen 177 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bu hesaplar arasında gazeteci Can Dündar ve Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand'ın da yer alması dikkat çekti.

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Cemre Birand'ın Hesabına Erişim Engeli! Sebep 'FETÖ Propagandası'

Türkiye'de devlet kadrolarına sızarak yıllarca yapılanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen, 20 Ekim'de ABD'de öldü. FETÖ liderinin ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla 177 sosyal medya hesabı yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Cemre Birand'ın Hesabına Erişim Engeli! Sebep 'FETÖ Propagandası' - Resim : 1

O İSİMLERİN HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Hesabına erişim engeli getirilenler arasında FETÖ’den firari durumda bulunan Cevheri Güven, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı ve Hakan Şükür gibi isimlerin yanında gazeteci Can Dündar ve Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'ın da olması dikkat çekti.

Cemre Birand'ın Hesabına Erişim Engeli! Sebep 'FETÖ Propagandası' - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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