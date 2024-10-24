Haydarpaşa ve Sirkeci Garında Kiracılara '7 Gün İçinde Boşaltın' Emri

TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ağustos ayında imzalanan protokolle, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garları 29 yıllığına 80.5 milyar TL’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. BU anlaşma kapsamında taşınmazların yeniden değerlendirileceği bildirilerek kiracılardan ‘acele’ damgalı yazılarla iş yerlerini 7 gün içinde boşaltmaları istendi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, TCDD’nin kiracılara ‘acele’ damgalı yazılar gönderilmeye başladığı bildirildi. Yazılarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında taşınmazların yeniden değerlendirileceği söylenerek, kiracılara taşınmazları boşaltmak için 7 gün süre verildi.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral yaptığı açıklamada konuya tepki gösterdi. Oral, ilgili yazının tüm kiracılara gittiğinin altını çizerek, “Demirspor’un tesislerine gitmiş. Sirkeci’de restoranlara gitmiş. Lojmanlara gitmiş. 7 gün içinde bu yerleri boşaltmalarını istiyorlar. 7 güne nasıl hazırlansınlar? Ev sahibi ya da işyeri sahipleri bir haftada kiracılarını çıkarabiliyor mu? Bu olabilecek bir şey mi?” dedi.

Protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için 4 dava açıldığını hatırlatan Oral, “Neden bu davaların sonucu beklenmiyor? Bu neyin acelesi?” sorularını sordu.

Haydarpaşa Garı’nda daha önce zemin etüdü yapıldığının ancak yeniden zemin araştırması yapıldığını belirten Oral, “Haydarpaşa kazıklar üzerinde duruyor. Bu zemin etüdü için izin alınmış mı? Bu çalışmalar yapıya zarar verir mi? Neden şimdi zemin etüdü yapıyorlar? Sanki yangından mal kaçırır gibi hummalı bir çalışma var. Soruyoruz, bilgi de vermiyorlar. Buralar kamunun elinde kalmayacak. Sermayeye transfer edilecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet