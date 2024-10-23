Saatlerdir Girilemiyordu... Sosyal Medyaya Erişim Sorunu Düzeldi mi?

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Instagram, X ve Facebook'a girişlerde sorun yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları "Erişim engeli düzelecek mi" sorusuna yanıt ararken, bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Saatlerdir Girilemiyordu... Sosyal Medyaya Erişim Sorunu Düzeldi mi?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarına giriş yapılamadı.

Saldırının ardından sosyal medya platformu Instagram, Fecebook ve X'e bant daraltma yapıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, kullanıcılar saatler süren erişim sorunun düzeldiğini ifade etti.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

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