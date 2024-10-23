Teröristlerin Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı! Dikkat Çekmemek İçin El Ele Tutuşup Gezmişler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralının olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı düzenleyen biri erkek, biri kadın iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA