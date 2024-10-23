Teröristlerin Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı! Dikkat Çekmemek İçin El Ele Tutuşup Gezmişler

Ankara'da TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların dikkat çekmemek için el ele tutuşup şehir merkezinde gezdiği anlar yer aldı.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralının olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı düzenleyen biri erkek, biri kadın iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar yer aldı.

Teröristlerin Saldırı Öncesi Görüntüleri Ortaya Çıktı! Dikkat Çekmemek İçin El Ele Tutuşup Gezmişler - Resim : 1

Kaynak: İHA

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