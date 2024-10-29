YouTube'dan Radikal Değişiklik! İkisini de Kaldırıyor

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından YouTube, büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Video platformunun şu anda test aşamasında olan yeni tasarımı ve ana sayfada önemli değişikliklerin olacağı belirtildi.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Platform, görüntülenme sayıları ve yüklenme tarihlerinin artık ana sayfadan kaldırılacağını açıkladı. Google, bu değişikliklerle daha sade bir kullanıcı deneyimi sunmayı düşünürken, sosyal medyada gündem olan karar kullanıcıların tepkisini çekti.

YouTube kullanıcıları, yükleme tarihlerinin ve fazla izlenme sayısının gizlenmesiyle izlenme gündem olan videoları takip edemeyeceklerini söylüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem