YouTube Yeniliklere Doymadı: Çok Konuşulacak 9 Yeni Özellik Geliyor!
YouTube, yıllık etkinliğinde yeni içerik oluşturma araçlarını ve topluluk etkileşimini artırmaya yönelik özellikleri tanıttı.
Kaynak: Google Blog
YouTube platformunun getireceği yeni 9 özelliğin içerisinde "Topluluklar" ve "Hype" adını verdiği iki yeni özelliği kullanıcıların dikkatini çekti.
Peki YouTube'un getirdiği yeni özellikler ve detayları neler? İşte listesi:
Topluluklar Özelliği
Bu yeni özellik, içerik üreticilerinin kendi topluluklarını oluşturarak izleyicileriyle daha derin bağlar kurmalarını sağlıyor. Katılımcılar, topluluk alanında gönderi paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilirler. YouTube, bu sayede izleyicilerin başka platformlara yönelmesinin önüne geçmeyi planlıyor.
Hype Özelliği
Küçük kanalların öne çıkmasını hedefleyen Hype, izleyicilerin beğendikleri videoları desteklemelerine olanak tanıyor. İzleyiciler, Hype butonunu kullanarak favori içeriklerine destek verebilir ve en çok Hype alan videolar, liderlik tablosunda sergilenecek.
Veo ve Dream Screen
Geçen yıl tanıtılan Dream Screen, arka planlar oluşturma imkanı sunuyordu. Şimdi ise Google DeepMind’in Veo modeli, daha gerçekçi arka planlar ve bağımsız video klipler sunarak deneyimi zenginleştiriyor.
İlham Sekmesi
YouTube Studio’daki İlham sekmesi, içerik oluşturuculara öneriler sunarak projelerini dönüştürmelerine yardımcı olacak. Fikirler, başlıklar ve küçük resimler gibi unsurlar, kişisel tarzlarına uyarlanabilecek.
Topluluk Merkezi
YouTube Studio uygulamasında geliştirilen Topluluk Merkezi, içerik üreticilerinin izleyicileriyle etkileşimini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yapay zeka destekli yorum yanıt önerileri sunarak büyüyen kitlelere yanıt vermeyi sağlıyor.
Otomatik Dublaj
Bu özellik, içeriklerin uluslararası izleyicilere daha erişilebilir olmasını sağlayacak. Önümüzdeki aylarda otomatik dublaj seçeneği, içerik oluşturuculara sunulacak.
YouTube Alışverişi
250.000'den fazla içerik oluşturucunun yer aldığı YouTube Alışveriş, bağlı kuruluş programını genişleterek yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.
Jewels Destekli Hediyeler
Bu özellik, canlı yayınlarda izleyicilerin içerik oluşturuculara destek olmalarını sağlayarak yeni kazanç yolları açmayı amaçlıyor.
Büyük Ekranda Öne Çıkma
YouTube içerik üreticilerine, televizyonlarda içeriklerini sezonlar ve bölümler halinde düzenleme imkanı sunarak izleyici deneyimini geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca, kanal sayfasında videoların otomatik olarak oynatılması da sağlanacak.