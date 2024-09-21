YouTube Yeniliklere Doymadı: Çok Konuşulacak 9 Yeni Özellik Geliyor!

YouTube platformunun getireceği yeni 9 özelliğin içerisinde "Topluluklar" ve "Hype" adını verdiği iki yeni özelliği kullanıcıların dikkatini çekti.

Peki YouTube'un getirdiği yeni özellikler ve detayları neler? İşte listesi:

Topluluklar Özelliği

Bu yeni özellik, içerik üreticilerinin kendi topluluklarını oluşturarak izleyicileriyle daha derin bağlar kurmalarını sağlıyor. Katılımcılar, topluluk alanında gönderi paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilirler. YouTube, bu sayede izleyicilerin başka platformlara yönelmesinin önüne geçmeyi planlıyor.

Hype Özelliği

Küçük kanalların öne çıkmasını hedefleyen Hype, izleyicilerin beğendikleri videoları desteklemelerine olanak tanıyor. İzleyiciler, Hype butonunu kullanarak favori içeriklerine destek verebilir ve en çok Hype alan videolar, liderlik tablosunda sergilenecek.