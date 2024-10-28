Google Fotoğraflar'a Yapay Zeka Ayarı: Artık Ayırt Edilebilecek

Google, Zoom Enhance, Magic Eraser ve Magic Editor gibi güçlü düzenleme araçlarıyla yapılan değişiklikleri belirgin hale getirmek için fotoğraflara “Google YZ ile düzenlendi” notu ekleyeceğini duyurdu.

KOLAYCA AYIRT EDİLEBİLECEK

Fotoğrafın meta verilerine eklenen bu bilgi, dosya adı, yedekleme durumu ve kamera bilgileri gibi detayların arasında daha görünür bir konumda yer alacak. Bu sayede, Google’ın yapay zekâ araçlarıyla düzenlenip düzenlenmediği kolayca anlaşılabilecek. Ancak fotoğrafların üzerinde herhangi bir filigran ya da doğrudan görünür bir işaret olmayacağı için, fotoğrafların sosyal medyada ya da mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla paylaşılması halinde, düzenlemelerin fark edilmesi doğrudan mümkün olmayabilir.

Meta veriler üzerinden yapılan bu işaretleme, sosyal medya platformlarının ve arama motorlarının kendi içerik doğrulama etiketlerini uygulamalarını da kolaylaştırabilir. Örneğin, Facebook, Instagram ve Google Arama bu yöntemi sınırlı şekilde zaten kullanıyor ve ilerleyen dönemde daha geniş kapsamda kullanımı söz konusu olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi