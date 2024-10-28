Türkiye'de Yeni Bir Bakteri Türü Keşfedildi

Aydın’daki bir üniversitede yapılan araştırmada akademisyenler, sürüngenlerin bağırsağında yaşayan yeni bir bakteri türü keşfetti.

Türkiye'de Yeni Bir Bakteri Türü Keşfedildi

Aydın’daki üniversitede çalışmalarını sürdüren akademisyenler, sürüngenlerin bağırsağında yaşayan Helicobacter cappadocius adı verilen yeni bir bakteri türünü buldu.

ADÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, Prof. Dr. Nazan Üzüm ve Prof. Dr. Aziz Avcı’nın yer aldığı çalışmada Apathya cappadocica (Kayseri Kertenkelesi) ve Ophisops elegans (Tarla Kertenkelesi) isimli kertenkelelerin bağırsağında yaşadığı tespit edilen Helicobacter cinsine ait yeni bir tür bulundu.

TÜR SAYISI 85'E ÇIKTI

Söz konusu türe Helicobacter cappadocius ismi verilerek bu cinsin dünya genelindeki tür sayısı 85’e çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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